FH Salzburg: Mit EasyJet im Winter nach Neapel & Barcelona

„Neapel und Barcelona sind willkommene Ergänzungen für unser Angebot an Städtereisen mit kurzen Flugzeiten. Ich bin davon überzeugt, dass diese Strecken sowohl von Salzburgern als auch von Gästen aus Italien und Spanien gut angenommen werden. Für den Winter-Tourismus in Salzburg werden diese Destinationen sicherlich eine Bereicherung sein.“, so Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin Flughafen Salzburg.

Wöchentliche Flüge

Bereits im Winter 2023/24 erlebte das Bundesland Salzburg einen deutlichen Anstieg an Touristen aus Italien (+ 203%) und Spanien (+102 %). "Die neuen Verbindung werden darauf ebenso nochmal positiv einwirken. Neapel wird ab 7. Dezember ins Winterprogramm aufgenommen und bis Ende März angeflogen, Barcelona folgt mit 11. Jänner bis Ende Februar. „Momentan ist für beide Destinationen der Samstag vorgesehen. Für Neapel stehen die Chancen gut, einen zusätzlichen Flug auch unter der Woche anbieten zu können. Dieser wird voraussichtlich in den nächsten Wochen zur Buchung freigegeben.“, so Ganghofer weiter.

Neapel – Geburtsort der Pizza

UNESCO Weltkulturerbe Neapel ist die Hauptstadt der italienischen Region Kampanien, bekannt für die „original neapolitanische Pizza“ und die beeindruckende Architektur der historischen Altstadt. Knapp 28 Kilometer liegen zwischen der Altstadt von Neapel und dem Zerstörer Pompejis – dem Vesuv. Im Winter ist die Stadt etwas ruhiger, Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale von Neapel, das Castel dell'Ovo und die Piazza del Plebiscito können entspannter besucht werden als im Sommer.

Barcelona - Kultur & Architektur

Barcelona ist wohl eine der bekanntesten Städte Spaniens und bietet eine Vielzahl von kulturellen und architektonischen Sehenswürdigkeiten. Im Winter ist die Stadt nicht so sehr von Touristen überlaufen und berühmte Plätze wie die Sagrada Família, der Park Güell und die Casa Batlló können bei weniger Trubel und Hektik besucht werden. Zusätzlich gibt es viele Möglichkeiten, Barcelona zu erkunden – die Metro oder das umfangreiche Bussystem Barcelonas bringen Besucher zu allen Plätzen der 1,6 Mio. Einwohner Stadt. (red)