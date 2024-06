HX und Ocean Bottle starten Partnerschaft

Jeder Gast, der eine HX-Reise antritt, erhält eine kostenlose wiederverwendbare Ocean Bottle, mit der die Sammlung von 1.000 Plastikflaschen finanziert wird. „Wir freuen uns sehr Ocean Bottle mit an Bord zu haben“, sagt Stefan Engl, VP Hotel Operations.

„Gemeinsam sind wir uns der dringenden Notwendigkeit bewusst, unsere Ozeane zu schützen und das allgegenwärtige Problem der Plastikverschmutzung in den Meeren zu bekämpfen. Indem wir jedem Gast eine kostenfreie Ocean Bottle im Rahmen unseres All-Inclusive-Angebots bereit stellen, verringern wir nicht nur den Abfall, sondern tragen auch zum Schutz und zur Säuberung unserer Ozeane bei – und stärken dabei unseren Beitrag für den Schutz unserer Ozeane und für nachhaltige Seereisen.“

Hochwertig und wiederverwendbar

Ocean Bottle wurde 2018 in London von Will Pearson und Nick Doman gegründet. Die Marke stehe für soziale Verantwortung und biete gleichzeitig hochwertige, wiederverwendbare Wasserflaschen an – so finanziere jede Ocean Bottle das Sammeln von 1.000 Plastikflaschen aus dem Meer, heißt es in der Presseaussendung. Die Sammler tauschen Plastik gegen Geld und erhalten Zugang zu sozialen Ressourcen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und finanzielle Sicherheit. Bislang habe Ocean Bottle gemeinsam mit seinen Partnern in den Küstengemeinden in Ländern wie Indonesien, Indien und Ghana insgesamt 14.164.500 Kilogramm Plastik sammeln können – das entspreche 1 Mrd. Plastikflaschen, so HX in der Meldung weiter.

„Wir sind stolz darauf, mit HX zusammenzuarbeiten, einem führenden Unternehmen in der Expeditions-Kreuzfahrtbranche, das für Innovationen wie das Verbot von Einwegplastik und die Einführung des ersten Expeditionsschiffs mit Hybridantrieb bekannt ist. Durch die Zusammenarbeit mit uns und die Finanzierung der Sammlung von Plastikabfällen im Meer setzt HX sein Engagement für den Umweltschutz noch weiter fort. Mit sage und schreibe 507.058 kg gesammeltem Plastikmüll haben sie verhindert, dass das Äquivalent von 44.604.000 Plastikflaschen in den Ozean gelangt – ein großartiges Beispiel für das Ergreifen von Maßnahmen im Vorfeld des Weltozeantags“, sagt Will Pearson, Mitbegründer und CEO von Ocean Bottle. (red)