Viking Line: Nordische Länder - die Trendziele des Sommers

Die Buchungszahlen von Viking Line deuten darauf hin, dass Destinationen wie Finnland, Estland, Åland und Schweden auch in diesem Sommer bei internationalen KundInnen besonders beliebt sein werden.

"Nach einigen ruhigeren Jahren zieht Finnland wieder Touristen an, und vor allem viele Menschen aus Mitteleuropa reisen auf den Routen nach Helsinki und in den Schärengarten von Turku. Finnland gilt nicht mehr als so teuer wie früher, und da das Land jetzt Mitglied der NATO ist, hat sich unsere Sicherheitslage in den Augen der Europäer verbessert", sagt Minna Tuorila, Commercial Director von Viking Line.

Doppelte Kapazität im Hochsommer

Neben der Anreise über Stockholm und Åland nach Finnland nutzt eine wachsende Zahl der internationalen Kunden die Anreise über den Finnischen Meerbusen nach Helsinki. Der Finnland Roadtrip wird mit Litauen, Lettland und Destinationen in Estland wie die Sommerhauptstadt Pärnu oder Tartu, der europäischen Kulturhauptstadt 2024, kombiniert.

"Um allen, die mit Viking Line reisen wollen, Platz zu bieten, verdoppeln wir unsere Kapazität im Hochsommer. Wir haben täglich drei Abfahrten zwischen Tallinn und Helsinki, am Freitag sogar vier. Unsere großen Kreuzfahrt-Fähren, Viking Cinderella und Viking Gabriella, werden zusätzliche Abfahrten machen und jeden zweiten Tag abwechselnd die Tallinn-Helsinki-Route befahren", erklärt Minna Tuorila.

Reisetipps für die nordischen Ziele

Hier eine Liste der beliebtesten Reiseziel auf dem Weg nach Finnland:

Åland Highlights:

Das Stormskärs Värdshus ist ein Restaurant und das Elternhaus von Anni Blomqvist, der bekannten Autorin der klassischen Stormskärs Maja-Romane, und liegt auf der Insel Simskäla. Auf den Åland-Inseln gibt es auch Hütten, in denen man wie die Figur Stormskärs Maja auf einem eigenen Eiland leben kann.

Der Golfplatz Slottsbanan wurde 2024 zum schönsten sowie am besten geplanten und gepflegten Golfplatz Finnlands gekürt. Åland wird als Golfdestination ständig weiterentwickelt.

Die Lotsenstation Kobba Klintar ist eine beliebte Attraktion, die 10 Minuten von Mariehamn entfernt liegt und im Sommer jeden Tag für Besucher geöffnet ist. Auf der Insel befinden sich eine Lotsenkabine aus dem Jahr 1862 und ein Lotsenhaus aus dem Jahr 1910.

Stockholm Highlights:

Fjäderholmarna ist eine Inselgruppe vor den Toren Stockholms, die 20 Minuten mit der Fähre vom Stadtzentrum entfernt liegt. Hier gibt es idyllische kleine Geschäfte und das beliebte Restaurant Fjäderholmarnas krog.

Schloss Rosendal auf der Insel Djurgården ist ein wunderschöner Palast, der im Stil des europäischen Empire für König Karl XIV. Rosendal fasziniert nicht nur durch seine Architektur und Innenausstattung, sondern auch durch seinen schönen Garten.

Hammarbybacken bietet Aktivitäten für Wagemutige jeden Alters. Kinder werden vom Kletterturm, Sommerskifahren auf einer Graspiste oder Mountain-Tubing und Reiten in einem riesigen aufblasbaren Ring begeistert sein.

Tallinn Highlights:

Beim Tall Ships Races Festival treffen sich im Juli Großsegler aus der ganzen Welt, um auf der Ostsee um die Wette zu fahren. An diesem Wochenende können die Besucher auch historische Segelschiffe bewundern und ein abwechslungsreiches Programm am Meer genießen.

Der Wasserflugzeughafen (Lennusadam), der zum Estnischen Schifffahrtsmuseum gehört, wurde renoviert und Mitte Mai wiedereröffnet. Das Museum ist jetzt noch besser auf Familien eingestellt als zuvor. Zum Beispiel ist jetzt ein brandneuer Erlebnisbereich für Kinder von 1 bis 3 Jahren geöffnet.

Die Ausstellung The Mystery of Banksy - A Genius Mind (Das Geheimnis von Banksy - Ein genialer Geist) zeigt das Werk des ikonischen Sozialkritikers und britischen Straßenkünstlers Banksy. Die aus 150 Werken bestehende Sammlung ist ab dem 5. Juli im Pop Art Museum PoCo zu sehen.

Estland Highlights:

Muhu und Saarenmaa sind zwei Inseln im Westen Estlands, die bei Touristen sehr beliebt sind. Auf Muhu gibt es ein Weingut, das von dem Finnen Peke Eloranta betrieben wird, sowie das schöne Herrenhaus Pädaste. Der Vilsandi-Nationalpark ist für seine wilden Orchideen und Robben bekannt.

Tartu ist die älteste Stadt der baltischen Länder und tief in der europäischen Kultur und Wissenschaftsgeschichte verwurzelt. Das Estnische Nationalmuseum befindet sich ebenfalls in Tartu, das 2024 zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt wird.

Ostestland lockt die Besucher mit seiner Natur, Kultur und Geschichte. Die neuen Themenrouten, führen vorbei an wunderschönen Naturgebieten und kulturellen Sehenswürdigkeiten vom Finnischen Meerbusen bis zum Peipussee. Ein weiteres neues Ziel ist das Wassersportzentrum Aidu, das im Mai eröffnet wird.

