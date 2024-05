Erholung und Naturgenuss in Lignano

Fans frühmorgendlicher Spaziergänge aufgepasst: Lignano begrüßt seine Gäste jeden zweiten Montagmorgen in der Zeit von 7:00 bis 8:00 Uhr mit einem Spaziergang zum Thema Sonnenaufgang, Meer und Muskelerwachen. Das Meer mit seinem milden, einlullenden Klima ist die perfekte Umgebung, um positive Energie zu tanken und den Tag mit einem Spaziergang direkt am Sand zu beginnen. Das Fitwalking, einer schnellen, dynamischen Form des Gehens - diese Technik kann von jedem praktiziert werden - bringt gerade am Morgen erstaunlich viel Energie für den Tag.

Gleich im Anschluss findet jeden Montag um 8:15 Uhr eine geführte Wanderung zur Anregung des Stoffwechsels, die sogenannte "Camminata Metabolica" in Lignano Pineta statt. Dabei handelt es sich um einen Spaziergang im Schritttempo mit aktiven Atmungsphasen, die von einer Reihe vorbereitender und kräftigender Übungen für Beine und Arme begleitet werden.

Trendsport Walter Nordic Walking

Wer hingegen sanft aber äußerst effizient etwas für seine Ausdauer tun möchte, nutzt den Strand für den Trendsport Water Nordic Walking: Von 11. Juni bis 27. August jeden Dienstagmorgen und von 18. Juli bis 15. August zusätzlich jeden Donnerstagmorgen sind alle Teilnehmenden auf eine entschleunigende Tour am Strand eingeladen. Der Treffpunkt ist dabei jeweils um 8:15 Uhr am Bagno 2, ab 8:30 Uhr geht es über die Kelch Promenade in den kühlen Pinienwald und zurück zum Strand. Teilnehmende erkunden so sportlich die Halbinsel, tun ihrem Körper etwas Gutes und können dabei ihre Gedanken schweifen lassen. Abenteuerlustige Nordic Walkende greifen zu den speziellen Stöcken für das Wasser und können so ihren Sport auf ein neues Level bringen: Water Nordic Walking.

Lignano mit dem Rad entdecken

Absolut lohnenswert ist es auch, Lignano abseits des Strandes mit dem Rad zu entdecken. Mittlerweile sorgen mehr als 30km Radwege auf der Halbinsel dafür, dass sich alle, die möchten, einfach, bequem und umweltfreundlich auf zwei Rädern fortbewegen können. Eine immer größer werdende Anzahl an geführten Radausflügen bietet unerwartete Einblicke in den Ort selbst, die Region, in Gastronomie und Wein, Natur, Kunst und Architektur.

Wie schon im Vorjahr bietet Lignano von Juni bis September den kostenlosen Ausflug "Lignano Bike & Hike": Jeden Mittwochnachmittag (einmal 12km mit dem Fahrrad und 3km zu Fuß) zeigen Guides hier per Rad und zu Fuß die Natur, von der Lignano umgeben ist. Pinienwälder, fossile Dünen und die Mündung des Flusses Tagliamento werden hier erradelt und erwandert. Die ökologischste Art überhaupt, um eine Ortschaft und ihre Besonderheiten kennenzulernen und gleichzeitig eine entschleunigende und überaus erholsame Auszeit mit garantierten Überraschungsmomenten.

2024 neu ist der ebenfalls kostenlose Ausflug "Bibione Bike & Hike" (25km mit dem Fahrrad und 2km zu Fuß): Nach einer kurzen Fahrt zum Fluss Tagliamento überquert man die natürliche Grenze zwischen Friaul-Julisch Venetien und Venetien an Bord des X-River Bootes. Sobald man die venezianische Küste erreicht hat, gelangt man über einen Radweg in das Naturschutzgebiet des Leuchtturms von Bibione und wandert dann auf den Wegen zwischen Wald, Fluss und Meer, um diese perfekt erhaltene Küstenlandschaft zu entdecken.

Weitere kostenfreie Radausflüge sind die Tour Lignano - Caorle mit Fahrrad und Boot (immer montags, 45km mit E-Bikes), die Tour zwischen zwei Flüssen (immer dienstags, 45km), die Tour zum Erkunden von Lignano und die Tour Lignano - Marano mit Fahrrad und Boot (immer donnerstags, 40km). Jeden Freitag gibt es die Tour Lignano - Grado mit Fahrrad und Boot (60-70km mit E-Bikes).

Kostenlose Elektor-SUP-Touren

Fans des SUP-Sports können in Lignano kostenfreie Touren mit Elektro-SUPs zwischen Leuchtturm und Lagune wahrnehmen. Die Fahrt ist gemächlich und emotionsgeladen gleichermaßen: ein elektronisches SUP kann bis zu zwei Personen gleichzeitig transportieren. Die Abfahrt ist im Hafen Porto Vecchio, die Strecke der ca. 3-stündigen Exkursion ist Richtung Isola Marinetta, auch Insel der Muscheln genannt. Die Tour findet von Mitte Juni bis Mitte September jeden Montag, Dienstag und Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr statt.

„Fat Sand Bike“ feiert mittwochs, samstags und sonntags in der Zeit von 7:30 bis 8:30 Uhr ein Comeback: Die beliebte und heitere Aktivität, bei der frühmorgens über den Sand geflitzt wird, spricht all jene an, die sich auf den beliebten Sandstränden von Lignano mal so richtig austoben wollen.

Waldbaden und Yoga

Waldbaden ist, sich mit allen Sinnen ganz bewusst auf die Umgebung und die Natur einzulassen. Die Outdoor-Aktivität im Pinienwald hat überaus positive Auswirkungen auf Körper und Geist. Die Nadeln riechen, den Boden spüren, dem Insektenkonzert lauschen und die schönen Farben wahrnehmen – das Waldbaden ist ein ganzheitlicher Genuss. Die positiven Nebeneffekte sind unter anderem eine bessere Schlafqualität, Abbau von Stress und Ängsten, Gewinn an Kreativität und Energie.

Von Mitte Juni bis August werden jeden Mittwoch die Pinienwälder kostenfrei begangen und „bebadet“. Für alle, die das perfekte Gleichgewicht suchen, gibt es jeden Freitag die Möglichkeit, frühmorgendliches Yoga zu praktizieren (alle willkommen). Der Tag startet mit bewusster Bewegung und natürlicher Atmung, Körper und Geist optimal darauf vorbereitet, dem Tag mit Gelassenheit und Vitalität zu begegnen. (red)