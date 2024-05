Bentour stärkt Führungsebene

Die strategische Ernennung von Griese markiere einen bedeutenden Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens und betone die zentrale Rolle der Informationstechnologie in sämtlichen Geschäftsbereichen, so das Unternehmen zur Ernennung Grieses.

Mit der Einführung der Position des CIO verfolge Bentour Reisen das Ziel, die enge Verzahnung und Integration von IT-Lösungen in sämtliche Entscheidungsprozesse und Geschäftsabläufe zu intensivieren. Diese Initiative spiegle die Wertschätzung für die essenzielle Rolle wider, die die IT bei der Optimierung von Geschäftsprozessen und der Steigerung der Effizienz spiele.

Christian Griese, seit April 2022 integraler Bestandteil des Bentour Reisen Teams, habe während seiner Amtszeit das IT-Team kontinuierlich erweitert und zahlreiche Geschäftsprozesse durch Automatisierung optimiert. Unter seiner Leitung sei eine erfolgreiche Cloud-Migration durchgeführt und der Kundenservice durch innovative technische Lösungen wie der myBentour-App nachhaltig verbessert worden, heißt es weiter.

Digitalen Wandel vorantreiben

„Die Ernennung von Christian Griese zum CIO unterstreicht unser Engagement für Innovation und Exzellenz in der Informationstechnologie", so Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen. „Seine Expertise und Leidenschaft für innovative IT-Lösungen werden einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, unseren Kunden und Partnern auch in Zukunft erstklassige Dienstleistungen zu bieten.“

In seiner neuen Position werde Christian Griese den digitalen Wandel bei Bentour Reisen weiter vorantreiben. Besonderes Augenmerk werde er dabei auf den Ausbau der künstlichen Intelligenz im Unternehmen legen. Diese Maßnahmen würden darauf abzielen, den Service für Vertriebspartner und Reisegäste weiter zu verbessern, so Bentour Reisen. (red)