Hertz Österreich übernimmt Dr. Hartl Autovermietung

Bei beiden Unternehmen handelt es sich um traditionelle Familienunternehmen, die seit mehreren Jahrzehnten am Wiener Markt tätig sind: die Dr Hartl Autovermietung seit über 60 Jahren, die Rienhoff GmbH als Franchisenehmer von Hertz International seit mehr als 40 Jahren.

Lokal & international

Dabei würden sich die internationale Ausrichtung der weltweit präsenten Hertz Rent a Car Organisation mit der stark lokalen Ausrichtung der Autovermietung Dr.Hartl überschneidungsfrei ideal zum Vorteil der KundInnen ergänzen. Der Zusammenschluss bringe für die KundInnen von Dr. Hartl Autoverleih zwar einen neuen, rechtlichen Vertragspartner, dies aber bei unveränderten Ansprechpartnern und Serviceleistungen, denn die gesamte operative Mannschaft von Dr.Hartl werde von der Rienhoff GmbH übernommen, um den angestammten Standort am Margaretengürtel in gewohnter Weise weiterzuführen, heißt es in der Pressemitteilung.

“Neue, wertvolle Assets“

„Das Autoangebot ist bei allen Vermietern ähnlich, den Unterschied macht der Service und die Kundenbetreuung durch das Personal aus. Deshalb freut es mich besonders, dass wir Dr. Hartl-Kunden durch die Übernahme des sehr gut geschulten Personals weiterhin den gewohnten Service, den persönlichen Kontakt mit den erfahrenen Kundenbetreuern sowie die bestmöglichen Mobilitätslösungen zusagen können“, sagt Udo Rienhoff, Geschäftsführer der Rienhoff GmbH. „Mit Dr. Hartl Autoverleih holen wir neue, wertvolle Assets ins Haus und in unser Portfolio.“

Belegschaft als Herz & Seele des Unternehmens

„Wir legen unser Familienunternehmen, unsere Mitarbeiter und auch unsere langjährigen Kunden beruhigt in die Hände der Rienhoff GmbH und somit von Hertz Österreich“, ergänzt Andreas Dienesch, bisheriger Geschäftsführer von Dr. Hartl. Durch die Übernahme der Belegschaft werde der „Dr. Hartl-Spirit“, das Herz und die Seele des Unternehmens, und somit die Stärken fortgeführt. Die Wünsche der Stammkundschaft nach einem Fahrzeug für jede Gelegenheit würden weiterhin mit der gewohnten Flexibilität und den höchsten Qualitätsansprüchen bedient werden, so Dienesch weiter. Andreas Weingartner, Director Marketing & Sales Hertz Österreich, ergänzt im Gespräch mit tip-online.at: „Wir sind froh, dass wir uns mit Dr. Hartl um einen starken Player und erfolgreichen Experten am lokalen Markt verstärken können.“ (red)