Celebrity Cruises erstmals auf Perfect Day at CocoCay

Gäste der Celebrity Reflection verbrachten am Montag (22. April 2024) einen Perfect Day at CocoCay. Einen Tag später nahm die Celebrity Beyond erstmalig Kurs auf das Inselparadies. Dieses Ziel ist ab sofort Teil des neuen Karibik-Kurzreisen-Angebots von Celebrity Cruises.

„Das Feedback unserer Gäste inspirierte uns zu den neuen kürzeren Karibik-Routen, die wir das ganze Jahr über anbieten“, sagt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises. „Durch den Aufenthalt auf Perfect Day at CocoCay bieten wir unseren Gästen eine neue Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und einen Kurzurlaub am Strand zu erleben“, so die Celebrity-Chefin weiter.

Neue Karibikrouten

Sowohl die Celebrity Reflection als auch die Celebrity Beyond werden Perfect Day at CocoCay auf sechstägigen Karibik-Kreuzfahrten besuchen. Die Schiffe, die in Fort Lauderdale ablegen, laufen mit Bimini, Cozumel, Grand Cayman und Key West weitere Sonnenziele an.

In der Saison 2025/26 wird das Angebot an Karibik-Kurzreisen weiter ausgebaut. Dann bietet Celebrity Cruises neue vier- bis sechstägige Premium-Kreuzfahrten mit der Celebrity Reflection und Celebrity Summit ab/bis Fort Lauderdale an. Auch hier geht es zur Privatinsel Perfect Day at CocoCay sowie in die karibischen Hotspots Nassau, Bimini, Cozumel und Key West.

Weitere Informationen über Celebrity Cruises unter www.celebritycruises.de (Red)