FTI: Preislich attraktive Angebote für Bulgarien

Vor allem Familien mit schulpflichtigen Kindern die im Sommer zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis urlauben wollen, sollten Bulgarien auf dem Radar haben: „Bulgarien ist das perfekte Reiseziel für preis- und qualitätsbewusste Urlauber - und ist außerdem sehr gut ab Wien, Salzburg und Linz erreichbar“, erklärt Dominik Schneeberger, verantwortlich für Flug- und Produktkoordination bei FTI Österreich und fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass wir eine große Auswahl an Unterkünften haben, die besonders Familien einen wunderschönen, erschwinglichen Urlaub ermöglichen. Denn im Vergleich zu Hotelanlagen der gleichen Kategorie in anderen Mittelmeerdestinationen können Reisende mit All-Inclusive-Verpflegung hier deutlich sparen“, weiß Schneeberger.

Highlights für Paare und Familien

FTI hat am Sonnenstrand und in weiteren Regionen zahlreiche Unterkünfte im Portfolio, die Groß und Klein ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis garantieren. In Obsor zum Beispiel überzeugt das Alua Helios Bay mit einem familienfreundlichen Konzept in direkter Strandlage. Spielplätze und Kinderpools laden zum Toben ein. Weitere Vergnügungsparks befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die historische Stadt Nessebar, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist in 40 Minuten zu erreichen.

Das GRIFID Vistamar in Goldstrand liegt am Meer. Der Aquapark des Schwesterhotels ist neben weiteren Familienangeboten inklusive. Ruhesuchende, die ein Konzeptzimmer gebucht haben, können den Adults-Only-Bereich wie den Infinity-Pool und ein Bar-Restaurant auf der Dachterrasse sowie einen abgetrennten Strandabschnitt nutzen.

Auch in Albena, dem größten Seebad-Resort Europas an der bulgarischen Schwarzmeerküste hat der Veranstalter Zimmer reserviert. Das Urlaubsdorf grenzt an einen 6km langen Strand und das 200ha große Naturschutzgebiet „Baltata“. Die außergewöhnliche Sauberkeit von Küste, Meer und Umgebung erhält jedes Jahr die Blaue Flagge, eine Auszeichnung für nachhaltigen Tourismus. Der Schwerpunkt des Resorts liegt auf Familien, Sport und Fitness.

Luxus am Schwarzen Meer

Luxus ist in Bulgarien ebenso möglich. Im Juni 2024 öffnet das neu erbaute Resort der bekannten Kette GRIFID in Goldstrand seine Pforten. Das Fünf-Sterne-Hotel GRIFID Noa hat einen abgetrennten Adults-Only-Bereich am Strand und auf der Dachterrasse sowie Swim-Up- und Star-Bed-Zimmer mit Blick auf die Sterne. Kinder werden im Mini Club oder in der Kids-Treff-Zone betreut, während sich die Eltern im Spa- und Wellnesscenter verwöhnen lassen können.

Aktuelle Angebote:

Varna GRIFID Noa - 5-Sterne: Eine Woche im DZ Meerseite mit All inclusive Ultra für Abreisen z.B. am 21.06.2024 ab Wien - Preis pro Erwachsener ab 1.399 EUR

Varna GRIFID Vistamar 4-Sterne+: Eine Woche im DZ Meerblick mit All inclusive Ultra für Abreisen z.B. am 20.08.2024 ab Wien - Preis pro Familie (2 Erw. + 1 Kind bis max. 12,99 Jahre) ab 3.579 EUR

Weitere Infos unter www.fti.at