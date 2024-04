Aviareps feiert 30-jähriges Jubiläum

Vor mittlerweile 30 Jahren wurde Aviareps von Michael Gaebler mit dem Ziel gegründet, Fluggesellschaften und Destinationen beim Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen. Heute weist das Unternehmen 69 Büros in 65 Ländern weltweit auf und betreut eine Vielzahl von Marken aus den Bereichen Luftfahrt, Tourismus und Gastgewerbe aber auch Food & Beverage und Lifestyle.

30 Jahre Aviareps

Michael Gaebler, Chairman und Founder von Aviareps sagt im Rahmen der Feierlichkeiten dazu: „30 Jahre Aviareps - Was für eine großartige Reise mit den einzigartigsten und wunderbarsten Kollegen und Partnern! Am Anfang war Aviareps eine Lösung für Fluggesellschaften, Reiseziele und Hotelmarken, um ihre Präsenz und Reichweite auf den globalen Märkten zu verbessern. Heute wird Aviareps von einer wachsenden Zahl von Marken beauftragt und handelt für sie. Wir haben uns von Luftfahrt-, Reiseziel- und Gastgewerbemarken auf eine Vielzahl von Geschäftsfeldern ausgeweitet, darunter Mobilität, Lifestyle, Einzelhandel, touristische Attraktionen, Handelsförderung sowie Food & Beverage. In diesem Jahr feiert Aviareps 30-jähriges Bestehen und ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass die großen und anhaltenden Erfolge, die unsere Kunden in ihrem Streben nach globaler Marktpräsenz und Wachstum erzielt haben, darauf beruhen, dass wir sie mit dem besten Produkt der Welt zusammengebracht und unterstützt haben - unseren Mitarbeitern.“

Neue Website zum Geburtstag

Auf der diesjährigen ITB Berlin, der weltweit führenden Reisemesse, gab Aviareps den offiziellen Startschuss für die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen mit dem alljährlichen "Aviareps ITB Executive Dinner" und feierte den runden Geburtstag mit Partnern aus aller Welt.

Edgar Lacker, CEO von Aviareps sagte dazu: „Unser Aviareps Signature Event ist immer mein persönliches ITB-Highlight und eine großartige Gelegenheit, unsere langjährigen Partnerschaften zu feiern! Dieses Jahr war besonders aufregend, da wir unser 30-jähriges Firmenjubiläum einläuteten und drei Jahrzehnte Aviareps mit unseren Partnern und unseren großartigen 'Aviapeople' feierten. Als Geburtstagsgeschenk an uns selbst, haben wir eine brandneue, moderne und interaktive Website - aviareps.com - gestartet, die perfekt repräsentiert, wofür Aviareps steht: Innovation, Wachstum, Exzellenz und Inspiration.“

Link zur neuen Aviareps-Website: www.aviareps.com (red)