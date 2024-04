Costa startet neue All Inclusive-Promotion

Ob eine Reise im Mittelmeer, nach Nordeuropa, nach Dubai oder in die Karibik: mit der aktuellen Promotion können Reisende Kreuzfahrt zu den schönsten Destinationen bereits ab 699 EUR erleben. Die Angebote sind ab sofort und bis 27.05.2024 buchbar und beinhalten sowohl Vollpension als auch Getränkepaket.

„Passend zu den sommerlichen Temperaturen startet ab sofort unsere neue All Inclusive Promotion für den perfekten Sommer-Genuss. Mit unserem ‚Fly & Cruise‘-Angebot mit inkludierten Flügen und Transfers bieten wir für Gäste aus Österreich auch eine ganz entspannte Anreise an“, so Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland von Costa Kreuzfahrten.

Die neuen „Sea Destinations“

Wie tip-online.at bereits HIER berichtete, werden die Reiserouten von Costa Kreuzfahrten im Mittelmeer und nach Nordeuropa im Sommer außerdem um brandneue „Ziele“ bereichert, die direkt an Bord der Schiffe entdeckt werden können. Die neuen sogenannten „Sea Destinations“ sind inkludierte Erlebnisse die Gäste entlang der Schiffsroute aus der einzigartigen Perspektive des Meeres erleben können.

Routen in Nordeuropa

KundInnen die Nordeuropa entdecken möchte, steht beispielsweise eine 15-tägige Kreuzfahrt mit der Costa Favolosa zur Verfügung. An Bord können sich Gäste bei der Durchquerung des Europäischen Nordmeers auf eine „Sea Destination“ freuen: eine Meditationssitzung in der intimen Atmosphäre der Mitternachtssonne.

Die Costa Diadema nimmt im Sommer 2024 mit einwöchigen Kreuzfahrten ab/bis Kiel Kurs auf Kopenhagen und die norwegischen Fjorde. Neben Kopenhagen und Stavanger gehört auf dieser Route der tiefblaue Geirangerfjord zu den beeindruckendsten Stationen. Für eine bequeme Anreise ab Wien steht ein „Fly & Cruise“-Angebot, bei dem die Flüge inkludiert sind, zur Verfügung.

Preisbeispiel: Kopenhagen und norwegische Fjorde mit der Costa Diadema, 8 Tage/7 Nächte ab/bis Kiel, inklusive Flug ab/bis Wien nach/von Hamburg, ab 1.399 EUR p.P.

Im Mittelmeer unterwegs

Auch an Bord der Costa Toscana erwartet Gäste eine neue „Sea Destinations“: so dürfen sich Reisende auf der Route im westlichen Mittelmeer auf ein typisch französisches Frühstück an Deck freuen - mit Blick auf die Landschaft der Calanches. Zu den Zielen der Reise zählen unter anderem: Marseille, Barcelona und Neapel.

Preisbeispiel: Frankreich, Spanien und Italien mit der Costa Toscana, 8 Tage / 7 Nächte ab/bis Savona, ist ab 699 EUR p.P buchbar

Karibik im Winter 2024/25

Allen, die im Winter von weißen Stränden statt weißer Landschaften träumen, steht eine 15-tägige an Bord der Costa Fascinosa ab La Romana/Santo Domingo zur Verfügung. Das Highlight der Reise - neben dem paradiesischen Strand von Sainte-Anne und den Zwillingswasserfälle von Dominica - ist sicherlich die Erkundung der unbewohnten Insel Great Bird. Begleitet werden UrlauberInnen dabei von erfahrene Rangern, die gerne über exotische Tiere und bunten Pflanzen informieren.

Preisbeispiel: Antillen, Britische Jungferninseln, Dominikanische Republik, Jamaica und Turks- und Caicos-Inseln mit der Costa Fascinosa, 15 Tage / 14 Nächte ab/bis La Romana, inklusive Flug ab/bis Wien nach/von La Romana buchbar ab 2.999 EUR p.P.

Angebote für Familien

Auf alle, die dieses Jahr mit ihren Kindern auf Urlaub fahren, warten bei Costa ebenfalls spezielle Angebote. So profitieren Familien ab zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 18 Jahren von der Aktion „Happy Family Comfort“ mit der sie in zwei verschiedenen Kabinen reisen können. Und mit der Angebot „Single mit Kind“-Angebot zahlt nur der Erwachsene den vollen All-Inclusive-Preis. Das Kind erhält eine Ermäßigung von 50% auf die Kreuzfahrt.

Alle Informationen zu den Routen & Angeboten unter: www.costakreuzfahrten.at (red)