Celebrity Cruises präsentiert neue Markenidentität

Wie das Kreuzfahrtunternehmen mitteilte, basiere die Neupositionierung auf der positiven Resonanz auf die Indienststellung der Celebrity Ascent Ende 2023 und der mit Spannung erwarteten Einführung der Celebrity Xcel im Jahr 2025. „Unsere Gäste sagen, dass Reisen mit Celebrity Cruises einmalig sind. Vom einzigartigen Service unserer Crew bis hin zu den aufregenden Unterhaltungsangeboten und Aktivitäten: „Nothing Comes Close“. Nichts kommt annähernd an das Gefühl heran, dass wir unseren Gästen vermitteln, wenn sie mit uns unterwegs sind", sagt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises, und fügt hinzu: „Unsere neue Markenpositionierung transportiert genau dieses Gefühl einprägsam und überzeugend.“

Gästeerlebnis im Fokus

So wird die neue Markenpositionierung in einem verspielten kreativen Stil umgesetzt, der "die Essenz eines Urlaubs mit Celebrity Cruises" aus der Perspektive der Gäste einfangen soll. „Dies ist nicht nur eine Markenkampagne. Das sind wir. Es verkörpert den Geist dessen, was einen Celebrity Cruises-Urlaub auszeichnet“, bringt es Michael Scheiner, Senior Vice President und Chief Marketing Officer von Celebrity Cruises, auf den Punkt.

Hier das Video zur neuen Markenidentität:

Weitere Informationen über Celebrity Cruises unter: www.celebritycruises.de (red)