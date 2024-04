Dertour Reisebüro & Ruefa verstärken Zusammenarbeit

Der bereits seit einigen Jahren bestehende regelmäßige Austausch zwischen Dertour Reisebüro und der zu Verkehrsbuero gehörenden Kette Ruefa soll nun weiter vertieft werden. „Über den Tellerrand blicken, Ideen für die Zukunft diskutieren und voneinander lernen, das zeichnet unsere strategische Zusammenarbeit mit Ruefa aus“, so Andreas Heimann, Geschäftsführer Dertour Reisebüro, dazu.

Erste Kooperationen



Travel-IT

Erste gemeinsame Projekte seien bereits in der Umsetzung: So profitieren die beiden Reisebüro-Unternehmen beispielsweise im Bereich Travel-IT demnächst voneinander. Nachdem Ruefa bei Midoffice und CRM auf die gleichen Systeme wie Dertour Reisebüro setzt, können nun auch Anwendungen wie z.B. die Dertour Vertriebsoberfläche in den über 70 österreichischen Reisebüros von Ruefa zum Einsatz kommen. „Wir schätzen es sehr, uns bei der Entwicklung im Bereich Travel-IT mit den Kollegen der Dertour Reisebüros austauschen zu können. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, gemeinsam auf Anbieter zuzugehen, um die genutzten Systeme für uns weiterzuentwickeln“, sagt Michele Fanton, Geschäftsführer von Ruefa.

Aus- & Weiterbildung

Auch beim Thema Weiterbildung gibt es Anknüpfungspunkte. Unter dem Namen „Ella goes Germany“ führt Dertour Reisebüro dieses Frühjahr das „Elektronische Lernabenteuer“ (Ella) von Ruefa in den rund 400 deutschen Dertour-Filialen ein. Dahinter verbergen sich von ReiseexpertInnen konzipierte, veranstalterneutrale E-Learning-Module zu über 40 Destinationen - weitere sollen folgen. „Mit „Ella“ implementieren wir einen weiteren Wissensbaustein für die Schulung unserer jährlich rund 100 neuen Auszubildenden“, so Heimann. „Die spannenden E-Learnings vermitteln auf intuitive Weise wichtige Zielgebietsinformationen und ergänzen damit die eigens für unsere Auszubildenden angebotenen Inforeisen“, so Heimann weiter.

Shop-Design

Mit großem Interesse verfolge das Ruefa Management auch die Einführung des neuen Interior-Designs in den Dertour Reisebüros. „Das von Mitarbeitenden mitentwickelte Retail Konzept ist ein sehr spannender, integrativer Zugang“ zeigt sich Michele Fanton begeistert. „Bei unseren Überlegungen für ein zukünftiges Shop-Design legen wir ebenfalls viel Wert auf die Liebe zum Detail und die Vermittlung von wahrhaftigen Urlaubsgefühlen. Gerne lass wir uns dabei inspirieren und informieren uns bei unserem regelmäßigen Austausch über die Erfahrungen und das Feedback von Kunden und Beschäftigten“.

Weitere Kooperationsmöglichkeiten sehen Ruefa und Dertour Reisebüro in den Bereichen Marketing und Prozessmanagement. (red)