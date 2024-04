Change Maker Hotels neu im Portfolio von Vagabond-PR

Vagabond-PR freut sich mit den Change Maker Hotels ab sofort eine ganz besonders spannende und innovative Hotel-Kollektion vertreten zu dürfen. Denn hinter den 44 privat geführten Häusern, die sich in Österreich, Südtirol und Deutschland befinden, stehen VordenkerInnen, PionierInnen und VisionärInnen der nachhaltigen Hotellerie.

Mit gutem Gefühl und gutem Gewissen urlauben

Gegründet wurde das Label im Jahr 2022 vom Journalisten-Paar Petra Percher und Robert Kropf. „Wir möchten unserem Sohn Oscar (10) eine lebenswerte, gesunde, intakte Welt hinterlassen.“ Dieser Wunsch stand Pate für die neue Kollektion. Die beiden wählen die Change Maker Hotels mit größter Sorgfalt nach elf Kriterien auf Basis der Nachhaltigkeitsziele der UNO aus. In mindestens drei Kriterien leistet jedes Hotel Pionierarbeit und hat Ideen für eine bessere und "enkelgerechte" Zukunft entwickelt.

Derzeit sorgen so insgesamt 44 Mitgliedsbetriebe für Lösungen, wie der Urlaub ressourcenschonend, klimafreundlich und sozial verträglich abläuft. Das Versprechen: Urlaub, auf das Beste reduziert - ohne anderen damit zu schaden. Für eine Auszeit mit gutem Gefühl und gutem Gewissen. Zur Kollektion gehören unter anderem das Hubertus Mountain Refugio und das Hotel Maier in Deutschland, das Hotel Pfösl und das neue OLM Naturescape ind Südtirol sowie das Moargut und das Nils am See in Österreich.

Mehr Infos unter: www.changemakerhotels.com (red)