Überwasserschaukel für die MSC World Amerika

Die Schaukel bietet vier Sitze, die sich vor dem Start knapp über dem Deck befinden, ehe sie von motorisierten Armen in die Startstellung gehoben werden ─ und zwar über den Rand des Schiffes hinaus. Von dort aus schaukeln die Fahrgäste 50 Meter über dem Meer, während sie den Wind in ihren Haaren spüren und sich ihr Blick zwischen dem Meer unter und dem Himmel über ihnen bewegt.

Neues Flaggschiff

Die MSC World America wird das neue Flaggschiff von MSC Cruises für die USA, wenn sie am 9. April 2025 in PortMiami getauft wird. Die Gäste erleben in sieben verschiedenen Bereichen, jeder mit eigenen Einrichtungen und Erlebnissen, eine neue Welt der Kreuzfahrt. Dank dieser Bereiche der MSC World America können sich Gäste aller Altersklassen für ihr persönliches Urlaubsabenteuer entscheiden. Während ihrer Eröffnungssaison wird die MSC World America ab/bis Miami auf sieben-Nächte-Kreuzfahrten zu einigen der begehrtesten Ziele in der östlichen und westlichen Karibik fahren, alle mit Stopps auf Ocean Cay ─ dem privaten Inselparadies von MSC Cruises auf den Bahamas.

Ressourcen-schonend

Das Schiff wird mit LNG, einem emissionsreduzierten Treibstoff, betrieben und ist für den Einsatz erneuerbarer Energien vorbereitet. Die Nutzung von Landstrom, sofern am Hafen vorhanden, verringert die Emissionen, da die Motoren während der Liegezeit abgeschaltet werden können. Überall auf dem Schiff werden intelligente Technologien eingesetzt, um den Gästen eine komfortable Reise zu ermöglichen und gleichzeitig den Energie- und Wasserverbrauch niedrig zu halten. An Bord werden sämtliche Abfälle recycelt und sogar die Schiffsschrauben sind so konstruiert, dass sie so wenig Lärm wie möglich verursachen, um die Unterwasserwelt nicht zu beeinträchtigen. (red)