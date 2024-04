Regent Seven Seas & Aston Martin-Gewinnspiel

Im Rahmen der Partnerschaft arbeiten Regent und das Aston Martin Aramco Formula One Team eng zusammen, um exklusive Erlebnisse für Luxusreisende zu schaffen. Sorgfältig zusammengestellte Programme an Land, wie VIP-Fahrerlebnisse des Aston Martin Aramco Formula One® Teams und Besichtigungen des hochmodernen AMR Technology Campus des Teams in Silverstone, sowie einzigartige Spotlight Voyages lassen die Gäste in die Welt der ultraluxuriösen Kreuzfahrt und des Regent Seven Seas Cruises’ Partnerschaft mit dem Aston Martin Aramco Formula One Team Hochleistungsmotorsports eintauchen. Die über mehrere Jahre angelegte Zusammenarbeit unterstreiche die gemeinsame Überzeugung, dass Perfektion, Präzision und Luxus in jedem Detail stecken, so die beiden Partner in einer Presseaussendung.

Das Gewinnspiel

Um diese Partnerschaft gebührend zu feiern, bietet Regent Reisebüropartnern die Möglichkeit, zwei Tickets für ein Aston Martin Aramco VIP Rennerlebnis vom 23. bis 25. August 2024 zu gewinnen. Dazu müssen die Reisebüropartner im Zeitraum zwischen 8. April und 30. Juni 2024 lediglich eine neue Buchung abschließen und können so am Wettbewerb unter RSSC.com/aston-martin-aramco-travel-partners teilnehmen.

Das attraktive Gewinnpaket beinhaltet einen Drei-Tages-Pass für zwei Personen für den Circuit Zandvoort, der für seine legendären Rennen und seine fantastische Atmosphäre bekannt ist. Der Gewinner wird innerhalb von 14 Tagen nach Teilnahmeschluss ausgelost. Die kompletten Teilnahmebedingungen sowie alle Angebote rund um die Partnerschaft von Regent Seven Seas Cruises und dem Aston Martin Aramco Formula One® Team sind hier zu finden: https://www.rssc.com/aston-martin-aramco-travel-partners (red)