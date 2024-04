Emirates: Dubai im Sommer entdecken

Von der Erkundung der kulturellen Hotspots der Stadt über die neuesten gastronomischen Angebote bis hin zu den Wasserparks - das Dubai Department of Economy and Tourism (Dubai Tourism) hält diesen Sommer einige Angebote bereit, um die facettenreiche Metropole zu entdecken. Darüber hinaus stehen neue Aktionen wie "Kids go free" oder Pärchenangebote zur Verfügung.

Vorteile für Emirates-Reisende

Skywards-Partner: Mitglieder von Emirates preisgekröntem Vielfliegerprogramm Skywards können während ihres Aufenthalts in den Vereinigten Arabischen Emiraten beim täglichen Einkauf Meilen sammeln und diese für Prämientickets, Upgrades sowie Eintrittskarten für Konzerte und Sportveranstaltungen einlösen.

My Emirates Pass: Wie jedes Jahr können auch heuer Emirates-Passagiere, die nach oder über Dubai fliegen, einfach ihre Bordkarte und einen gültigen Ausweis vorzeigen und so von Rabatten in ganz Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten profitieren.

Nähere Infos & Tickets unter: www.emirates.com

Tipps für unterschiedliche Urlaubstypen

Angebote für Familien

Mit einer Mischung aus aufregenden Attraktionen, erstklassiger Unterhaltung und familienfreundlichen Einrichtungen ist Dubai ein ideales Reiseziel für Familien. Von bunten Themenparks über unberührte Strände bis hin zu kulturellen Erlebnissen hat Dubai für Klein und Groß etwas zu bieten.

Aquaventure Waterpark: Wer im Sommer auf der Suche nach Spaß und Abkühlung ist, ist im größten Wasserpark der Welt an der richtigen Stelle. Der Park bietet eine Reihe Erlebnisse und Attraktionen, darunter Fahrgeschäfte, Wildwasserbahnen, Begegnungen mit Meeresbewohnern und einen langen Privatstrand.

Dubai Summer Surprises: Vom 28. Juni bis zum 1. September findet heuer das stadtweite Einkaufs- und Unterhaltungsfestival in Dubai statt. Von täglichen Sonderangeboten für Top-Designermarken bis hin zu Familienrabatten bei einigen der Top-Attraktionen der Stadt, Hotelangeboten, Wettbewerben und Live-Shows verspricht das 65-tägige Festival einen Sommer voller Spaß und Action.

IMG Worlds of Adventure: IMG Worlds of Adventure ist Dubais größter Indoor-Themenpark. Mit Themenbereichen wie Marvel, Lost Valley, Cartoon Network, IMG Boulevard und Novo Cinemas hält der Park die perfekte Mischung aus Spannung und Abenteuer für ein unvergessliches Sommererlebnis bereit.

Dubai für Alleinreisende

Von der Erkundung der belebten Souks bis hin zur Besichtigung der Wahrzeichen bietet Dubai unzählige Erlebnisse, die sich besonders gut für Alleinreisende eigenen.

Museum of the Future: In diesem Museum kann die Zukunft in 50 Jahren unmittelbar erfahren werden. Wie unser Leben in 50 Jahren aussehen könnte, wird hier zum immersiven Erlebnis für alle Sinne.

Nikki Beach: Wer beim Alleinreisen Kontakte knüpfen möchte, findet Anschluss am Nikki Beach, einem der berühmtesten Beachclubs der Welt. Auf der Pearl Jumeira gelegen, bietet der Club einen Blick auf die Küste, eine lebhafte Atmosphäre und einen einladenden Pool - der ideale Ort, um tagsüber zu entspannen und abends zu feiern.

Hotels und Resorts: Dubais Gastfreundschaft verspricht eine unvergessliche Mischung aus Opulenz, Entspannung und kulturellen Erlebnissen und ist damit die ideale Wahl für Alleinreisende.

Auszeit für Paare

Auch für Paare, die einen romantischen Kurzurlaub verbringen möchten, bietet Dubai diesen Sommer einiges:

Dubai Fountain: Der Dubai Fountain neben dem Burj Khalifa ist mit einer Länge von knapp 275m die größte Springbrunnenanlage der Welt. Die von Musik untermalten Wasser- und Lichtspiele bieten ein besonderes Ambiente für ein romantisches Dinner in einem der Restaurants am Ufer.

The Timeless Spa: Das Spa befindet sich im Al Maha Desert Resort & Spa, 50 Minuten von der Stadt entfernt, eingebettet im Herzen des Dubai Desert Conservation Reserve. Gäste können ganzheitliche Behandlungen genießen, die von Traditionen des Nahen Ostens inspiriert sind, oder sich im gekühlten Pool entspannen und dabei die einheimische Tierwelt des Reservats, darunter Oryxantilopen und Gazellen, beobachten.

Gilt Bar: Nach einem Tag voller Erlebnisse in Dubai bietet die Gilt Bar im Burj Al Arab Jumeirah die Möglichkeit, den Abend entspannt ausklingen zu lassen.

Riviera by Jean Imbert: Im Riviera by Jean Imbert im Hotel Lana erwartet Gäste eine kulinarische Reise nach Südfrankreich. Das Restaurant mit Blick auf die Marasi Bay Marina und auf den Dubai Water Canal bietet frische und originelle mediterrane Gerichte und ist der ideale Ort für einen romantischen Abend zu zweit.

Zum ersten Mal in Dubai

Für ErstbesucherInnen ist Dubai im Sommer dank der Mischung aus Kultur, Abenteuer und pulsierender Atmosphäre ein "Spielplatz der Entdeckungen".

At the Top: Das Burj Khalifa erhebt sich über der Skyline von Dubai und befindet sich neben der Dubai Mall. Der Wolkenkratzer ist nicht nur das höchste freistehende Bauwerk der Welt, sondern hält auch den Rekord für die schnellsten doppelstöckigen Aufzüge, die mit zehn Metern pro Sekunde fahren. Auf Ebene 124 und 125 können Besucher:innen einen Blick auf die Skyline von Dubai werfen.

Dubai Mall: Für alle, die gerne shoppen gehen, wartet in Dubai die größte Einkaufs-, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtung der Welt. Mit mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäften, dem Dubai Aquarium & Underwater Zoo, dem Dubai Ice Rink, den Dubai Mall Waterfalls und dem Dubai Fountain, vereint die Dubai Mall jede Menge Erlebnisse.

Tapasake: Das Tapasake befindet sich auf dem Dach von The Link und ist einer der exklusivsten Pool-Clubs und Restaurants in Dubai. Es ist der perfekte Ort für Besucher:innen, die zum ersten Mal den Luxus von Dubai erleben möchten. Das Restaurant serviert eine Mischung aus japanisch-peruanischer (Nikkei) Küche und wird für seine innovativen Aromen gelobt. Das Restaurant verfügt außerdem über den längsten Infinity-Pool der Vereinigten Arabischen Emiraten und bietet einen atemberaubenden Blick auf Downtown Dubai.

Aktivitäten für Kulturliebende

Der Sommer in Dubai ist eine Fundgrube für kulturelle Erlebnisse, die eine fesselnde Mischung aus Tradition und Innovation bieten.

Sheikh Mohammed Culture for Cultural Understanding (SMCCU): In dem liebevoll restauriertes Windturmhaus im historischen Viertel Al Fahidi können Gäste bei einem traditionellen Essen Dubais Kultur und Gepflogenheiten kennenlernen. Unter dem Motto „Offene Türen, offener Geist“ sind hier alle Fragen willkommen und werden gern beantwortet.

Trèsind: Das preisgekrönte Trèsind zeigt das Beste aus Dubais reicher Esskultur und bietet eine sehr raffinierte, moderne Interpretation traditioneller indischer Gerichte. Das Restaurant setzt mit seinem Service und seinem kulinarischen Angebot immer wieder neue Maßstäbe, was ihm einen Platz im MICHELIN Guide Dubai 2023 eingebracht hat.

Dubai Opera: Die zentral gelegene Dubai Opera ist die führende Stätte Dubais für Bühnenkunst. Architektonisch ist sie einem traditionellen arabischen Segelschiff nachempfunden und bietet ein abwechslungsreiches Programm.

Louvre, Abu Dhabi: Der Louvre, nur eine kurze Autofahrt von Dubai entfernt, ist das erste Universalmuseum, das in der arabischen Welt gebaut wurde. Mit seiner atemberaubenden Architektur und den faszinierenden kulturellen Einblicken ist es ein absolutes Muss für alle Kulturliebenden.

