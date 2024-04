Brand USA: Fred Dixon zum neuen Präsidenten und CEO ernannt

Dixon bringe als derzeitiger Präsident und CEO von NYC Tourism + Conventions, New York Citys offizieller Destinationsmarketing-Organisation, viel Erfahrung und eine beeindruckende Führungsbilanz in der Reisebranche mit. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in diesem Sektor sei Dixon somit bestens gerüstet, um die Position von Brand USA als weltweit führendes Unternehmen im Destinationsmarketing zu stärken.

„Wir freuen uns, Fred als neuen Chief Executive Officer von Brand USA begrüßen zu dürfen“, sagte Todd Davidson, Vorstandsvorsitzender von Brand USA und CEO von Travel Oregon. „Fred bringt eine Fülle an Wissen und Erfahrungen aus der Reise- und Tourismusbranche mit. Mit seiner strategischen, visionären und empathischen Führungsweise hat er bewiesen, dass er die richtige Person ist, um Brand USA zu leiten. Die Vermarktung der vielfältigen Reiseziele in den USA sowie die Fähigkeit von Brand USA, bei Stakeholdern Wirkung zu erzielen und den entscheidenden wirtschaftlichen Beitrag der Reisebranche zur US-Wirtschaft zu optimieren, werden unter Freds Führung weiter gedeihen.“

Nahtloser Führungswechsel

Dixon wird die Nachfolge von Christopher L. Thompson antreten, der im Juli 2023 seinen Rücktritt angekündigt und von 2012 bis 2024 die Rolle des Präsidenten & CEO von Brand USA innehatte. Thompson wird dem Unternehmen noch bis zum 30. September 2024 als Berater zur Verfügung stehen, um einen nahtlosen Führungswechsel für Brand USA und seine Partner zu ermöglichen.

Dazu sagt der scheidende Präsident und CEO Christopher L. Thompson: „Ich bin dankbar für meine Zeit als Präsident und CEO von Brand USA und weiß, dass die Zukunft des Unternehmens mit Fred an der Spitze zusammen mit dem engagierten Team und dem Vorstand in guten Händen liegt. Ich werde eng mit Fred und unserem Vorstand zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang der Verantwortlichkeiten zu gewährleisten.“

„Ich fühle mich unglaublich geehrt und freue mich, der nächste Präsident und CEO von Brand USA zu sein“, sagte Dixon. „Die USA sind eine der weltweit führenden Reisedestinationen, die auch in Zukunft Besucher aus aller Welt anziehen und begeistern werden. Wir sind für zukünftiges Wachstum und Erfolg gut aufgestellt. Ich möchte Chris für seine langjährige Führungsarbeit und seine Freundschaft danken und freue mich darauf, diesem Team beizutreten und mit der gesamten Branche zusammenzuarbeiten, um uns voranzubringen.“ (red)