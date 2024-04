Spirit of Ponant: Ersten Segelreisen im Sommer 2024

Die in Frankreich gebaute Spirit of Ponant verspricht ein intensives Segelerlebnis, bei dem einige der schönsten Inseln der Welt angesteuert werden. Die Yacht läuft im Juni 2024 vom Stapel und wird den Sommer auf Korsika verbringen, bevor sie im Winter 2025 auf die Seychellen fährt. Mit bis zu 12 Gästen und vier Besatzungsmitgliedern verbinde die Spirit of Ponant "die Freuden des Segelns mit all den Raffinessen und dem persönlichen Service, die das Markenzeichen einer Reise mit Ponant sind", so das Unternehmen.

Authentisch & luxuriös

„Die Spirit of Ponant ist ein neuer Ausdruck unseres Pioniergeistes, denn dieses Reiseformat ist ein absolutes Novum in der Luxuskreuzfahrtbranche“, erklärt Hervé Gastinel, CEO von Ponant. „Unsere Gäste werden erleben, wie es wirklich ist, ein Seemann zu sein, einschließlich der Interaktion mit dem Kapitän, um gemeinsam eine Reise zu gestalten, die ihren Wünschen und Erwartungen entspricht. Sie werden von versteckten Ankerplätzen an magischen Orten profitieren und gleichzeitig den erstklassigen Service genießen, für den Ponant bekannt ist.“

„An Bord der Spirit of Ponant zu gehen, bedeutet, eine authentische Segel-Erfahrung auf See zu machen, mit extrem einfachem Zugang zum Meer und zu Wassersportaktivitäten“, erklärt Guillaume Le Brec, der bei Ponant für dieses Projekt verantwortlich ist. „Das Konzept und das Design dieser Lagoon Seventy 7 wurde von Fachleuten hochgelobt und überzeugt durch seine großzügigen Innen- und Außenbereiche. Die Gäste werden die hochwertige Ausstattung dieses Schiffes ebenso zu schätzen wissen wie seine außergewöhnlichen Segeleigenschaften“, fügt der erfahrene Skipper hinzu.

Preisbeispiel: Kreuzfahrten von 8 Tagen / 7 Nächten: Korsika (Bonifacio - Bonifacio) - Abfahrten ab 13. Juli 2024 und Seychellen (Mahé - Mahé) – Winter 2024/25, sind ab 7.500 EUR p.P. buchbar.

Weitere Informationen unter: de.ponant.com (red)