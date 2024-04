"Family & Friends Event" an Bord der frisch renovierten MS Nestroy

Mit dem "Family & Friends Event" vergangenen Freitag ist GTA Touristik erfolgreich in die Saison 2024 gestartet. Geladen waren die wichtigsten GeschäftspartnerInnen der Branche, DienstleisterInnen und WegbegleiterInnen. Wichtig, wie Eigentümer und Geschäftsführer Toni Aigner erwähnte, ebenso an Bord seine „GTA-Familie“, sein Team.

Neuheiten an Bord

Gefeiert wurden in erster Linie die neu renovierten Kabinen, welche alle ab sofort über komfortable Doppelbetten verfügen und mit neuem Farbkonzept den öffentlichen Bereichen angepasst wurden. Wer die MS Nestroy kannte, davor waren diese mit Pullmann Betten ausgestattet.

Ebenso neu, gemütliche Loungemöbel auf dem Sonnendeck, welche dank der herrlichen Temperaturen bis auf den letzten Platz belegt waren. Ein moderner neuer Teppich in der Bar runden das freundliche Farbkonzept ab. In der Bar wurde nach einem köstlichen Galadiner, bis weit nach Mitternacht gefeiert.

Die MS Nestroy wird auch in diesem Jahr zwischen Wien bzw. Linz und dem Donaudelta unterwegs sein. Immerhin fuhr das schwimmende Hotel schon 256 diese Strecke und legte dabei 540.000 Kilometer zurück

„Die kontinuierliche Renovierung und Verbesserung sind Zeichen unseres Engagements für ein erstklassiges Erlebnis unserer Gäste an Bord. Ich finde, es ist uns wieder unheimlich gut gelungen, die Nestroy so zu gestalten, dass unsere Gäste es noch eine Spur „leiwander“ haben und sich einfach noch mehr wohlfühlen können“, so Eigentümer und Geschäftsführer Toni Aigner stolz.

Stillstand gibt es im Team von Toni Aigner nicht, es wird ständig an neuen Ideen gearbeitet, und so gibt es in diesem Jahr Neues an Bord rund um die Themen Genuss, Aktivurlaub und Kultur.

Ebenso in die neue Saison gestartet sind die MS Douro Spirit in Portugal sowie die MS Aurora in Holland und Flandern. (red)