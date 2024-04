In memoriam Emil Nachbaur

Emil Nachbaur, der 1984 sein Reisebüro Nachbaur Reisen gegründet hat, ist nach kurzer, schwerer Krankheit Mitte März im 87. Lebensjahr verstorben. Rainer Nägele, Geschäftsleiter Nachbaur Reisen, hat uns einen Nachruf übermittelt:

Nachbaur Reisen trauert um seinen Firmengründer und langjährigen Geschäftsführer Emil Nachbaur, der am 12. März im 87. Lebensjahr verstorben ist. Emil Nachbaur gründete im Jahr 1984 sein eigenes Reiseunternehmen und zählte damit dank seiner Schaffenskraft und seinem Innovationsgeist bald zu den aufstrebendsten touristischen Unternehmen Vorarlbergs. Zu Beginn wurden noch Busse angemietet, später zählten bis zu 7 eigene Reisebusse (inkl. dem damals größten Doppelstockbus Vorarlbergs) zum modernen Fuhrpark. Nachbaur Reisen war das erste Reiseunternehmen, welches in Vorarlberger auf Nichtraucherbusse umgestellt hatte. Die Zahl der Mitarbeiter:innen ist bis Corona auf 25 angewachsen.

Fairer Gesprächspartner mit Handschlagqualität

Emil Nachbaur hat es trotz seiner unfallbedingten Querschnittlähmung verstanden, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Die Touristik und sein Reiseunternehmen haben ihn bis ins hohe Alter fit gehalten. Reisen war immer schon seine Leidenschaft. Er war viel unterwegs und schätzte jegliche Form der Gastfreundschaft. Emil Nachbaur war Wegbegleiter und Wegbereiter, war Förderer und Forderer. Unvergessen bleiben bei seinen Geschäftspartnern sicherlich die periodischen Verhandlungsgespräche. Er zeigte Ecken und Kanten und war in den Themen lieber ehrlich direkt als gut gemeint diplomatisch. Bei alledem zeichneten ihn aber seine Wertschätzung gegenüber fairen Gesprächspartnern und seine Handschlagqualität aus. Emil Nachbaur hat auch zahlreiche unternehmerische Partnerschaften geknüpft und diese mit seinem Know How und auch finanziellen Möglichkeiten zum Erfolg verhelfen können. Das Reiseunternehmen Nachbaur Reisen zählt dank seiner langjährigen Führung zwischenzeitlich zu den erfolgreichsten Vorarlbergs. Die Reiseverkäufer:innen zu den besten Österreichs.

Verkauf an Neffen

Im Jahr 2020 verkaufte Emil Nachbaur sein Reiseunternehmen an seinen Neffen Michael, welcher bereits seit vielen Jahren mit dem eigenen Unternehmen High Life Reisen erfolgreich am Markt platziert ist. Die beiden Marken bleiben getrennt am Markt, Synergien werden natürlich genutzt. High Life Reisen als Reiseveranstalter für Flugreisen mit Peoples ab dem Flughafen Altenrhein und Nachbaur Reisen als weltweiter Retailer mit allen bekannten Veranstalterpartnern im Portfolio. Damit ist gewährleistet, dass das unternehmerische Erbe von Emil Nachbaur langfristig Bestand hat und erfolgreich in eine gute Zukunft geführt werden kann.

Rainer Nägele

Geschäftsleiter Nachbaur Reisen

rainer.naegele@nachbaur.at