Orientfeeling mit Kneissl Touristik

Die StudienErlebnisReisen von Kneissl Touristik punkten mit einer perfekten Zusammenstellung und charismatischen ReiseleiterInnen. „Jordanien intensiv“ bietet z. B. in elf Tagen viel Zeit (zwei volle Tage) im UNESCO-Kulturerbe Petra und als Highlight eine Wüstenübernachtung im Wadi Rum (Termine April und Herbst 2024). Angeboten wird auch eine 8-tägige Jordanien Rundreise im Mai. Termine im Herbst gibt es für Oman-Reisen, welche die Bergmassive und Wadis, Oasen und Sandstrände, die Bergwelt des Jebal Shams und einen Besuch des Louvres in Abu Dhabi bei der Anreise verbinden.

Kultur & Natur

Marokko-Reisen bieten einen Mix aus Natur und Kultur: Die 12-tägigen „Impressionen" im Mai führen auch ins Dadestal, zu den Dünen des Erg Chebbi und besuchen die Königsstädte. Die Städtereise „Marrakesch“ inkludiert einen Ausflug in das Ourika-Tal am Fuße des Hohen Atlas und nach Imlil am Fuß des Djebel Toubkal; Termine Ende April und Mai sowie im Herbst. Orientfeeling entfaltet sich auch in den Städten Usbekistans, wie Chiwa, Buchara und Samarkand, wichtige Handelsstädte entlang der antiken Seidenstraße. (Reisen im April, Mai und Herbst).