Grenzschutz-MitarbeiterInnen kündigen Streik in Heathrow an

Das kündigte die Gewerkschaft PCS (Public and Commercial Services Union) am Donnerstag an. Die für Passkontrollen zuständigen MitarbeiterInnen wollen damit ihren Widerstand gegen eine geplante Änderung der Schichtpläne und befürchtete Entlassungen von 250 KollegInnen zum Ausdruck bringen.

„Wenn die Regierung es ernst meint mit Sicherheit der Grenzen, sollte sie sich um die Sicherheit der Arbeitsplätze der Grenzschutzmitarbeiter sorgen, sich um ihr Personal kümmern, die Änderungen verwerfen und mit uns zusammenarbeiten, um Job und Arbeitsbedingungen zu schützen", sagte PCS-Generalsekretärin Fran Heathcote der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. (APA/red)