A-Rosa: Exklusive Anreise-Pakete im Sommer

Für ausgewählte Termine in den Sommermonaten Juli und August gewährt das Unternehmen einen Sonderpreis auf die Flug- und Bahnanreise für Kreuzfahrten auf den französischen Flüssen Seine und Rhône, auf der Donau sowie dem Rhein. Die Buchung wird komplett über den Pauschalreiseveranstalter abgewickelt und die Anreise zum Schiff bzw. Abreise nach Hause durch ihn sichergestellt. Bereits ab 99 EUR pro Person kann der Zug für die Donau- und Rhein-Reisen nach Köln bzw. Passau günstig dazu gebucht werden. Per Flug für 299 EUR pro Person oder per TGV ab 199 EUR pro Person erreichen Gäste die A-Rosa-Häfen in Frankreich (Paris bzw. Lyon). Erfolgt die Buchung im Premium alles inklusive-Tarif, so ist auch der Transfer vom Flughafen oder Bahnhof zum Schiff für die Gäste kostenfrei.

Kinderfreundliche Reisen

Für Familien eignen sich die Reisen im Sommer besonders, denn während der Ferienzeiten bietet A-ROSA besondere Angebote für Kinder. An Bord findet beispielsweise im Kids & Teens Club ein abwechslungsreiches Programm mit Spielen, Basteln, Cocktail mixen oder Schatzsuchen statt. Zudem werden Kino-Abende und ein abendliches Programm für die Älteren veranstaltet. Zudem gibt es ein Kinder-Buffet, spezielle Familienausflüge und natürlich einen Pool an Bord. Auf dem Flaggschiff des Rostocker Unternehmens, der A-Rosa Sen, wird an drei Terminen in den Sommerferien sogar eine professionelle Schwimmschule angeboten.

Landschaftliche & kulturelle Highlights

Aber nicht nur Familien profitieren vom A-ROSA Hin & Weg Anreise-Special. Die Regionen rund um Europas schönste Flüsse sind besonders im Sommer ein beliebtes Reiseziel. Die Routen auf Seine und Rhône/Saône zeigen die schönsten Seiten Frankreichs. An der Rhône, auf dem Weg in Richtung Mittelmeer, ist die Lavendelblüte in der Provence auf ihrem Höhepunkt, an der Seine blüht Monets Garten in Giverny.

Ein wahres Highlight an der Donau ist die österreichische Hauptstadt Wien, die vor allem in den Sommermonaten zu den grünsten Städten der Welt zählt. Auch die beiden geschichtsträchtigen Hauptstädte Budapest und Bratislava werden auf dieser Route angefahren. Auf dem Rückweg durchqueren die Flussschiffe das UNESCO-Welterbe Wachau. Auf dem Rhein führen die Reisen von Köln aus Richtung Süden durch Ober- und Mittelrhein, Mosel sowie Main vorbei an üppigen Weinbergen.

Auf den Nordrouten geht es u.a. mit der A-Rosa Sena zu den Metropolen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. Die A-Rosa Brava hingegen konzentriert sich auf der neuen Route „Kurs Ijsselmeer“ auf die schönsten Naturlandschaften der Niederlande. Die beiden Flotten-Neuzugänge A-Rosa Alea und A-Rosa Clea fahren ab dem 5. bzw. 7. April von Köln aus abwechselnd nördlich nach Amsterdam und Antwerpen bzw. südlich nach Straßburg und Basel oder Trier. (red)