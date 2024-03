Silversea: Neues Sales-Team

Boysen war zuvor als Verkaufsdirektor für den DACH-Markt bei Silversea tätig. In seiner erweiterten Rolle wird er sich darauf konzentrieren, den europäischen Handelspartnern der Marke außergewöhnliche Unterstützung zu bieten und die Beziehungen in der gesamten Region zu stärken. Der Tourismusexperte, der fließend Spanisch, Englisch und Deutsch spricht, konnte in seiner Karriere bereits zahlreiche Erfahrungen in der Branche sammeln. Nach seiner Zeit als Reiseverkehrskaufmann und Reisbüro-Leiter bei namenhaften Reiseveranstaltern, wechselt er 2019 zu Silversea Cruises als Senior Sales Manager für Deutschland und Österreich. Nach zwei Jahren wurde erst dank seiner Expertise erst zum Sales Director für den DACH-Markt befördert und jetzt für ganz Europa. „Ich freue mich darauf, diese neue Herausforderung anzunehmen, die bestehenden Partnerschaften von Silversea in ganz Europa zu stärken und gleichzeitig neue Partner zu finden, um mehr Reisenden den All-Inclusive-Komfort von Silversea näher zu bringen", so Alexander Boysen.

Expeditionsexperte

Pierre Thomas, der bei Silversea Business Development Manager für Expeditionen in Europa und Großbritannien ist, wird das Vertriebsteam unterstützen und seine umfangreiche Erfahrung im Bereich der Expeditionsreisen einbringen. Mit seiner Position komme die Reederei der starken Nachfrage nach erlebnisorientierten Reisen zu abgelegenen Zielen nach, heißt es in der Presseaussendung. Thomas wurde in Gent geboren, schloss dort sein Hochschulstudium ab und spezialisierte sich auf tropische Tierhaltung und Fischzucht. Anschließend absolvierte er mehrere Praktika in tropischer Aquakultur in Ruanda und Ecuador. 1994 machte Pierre den Ausbildungskurs für Naturführer im Galapagos-Nationalpark und arbeitete zehn Jahre lang als Expeditionsleiter auf den Galapagos-Inseln, wo er auch Teil einer der ersten Expeditionskreuzfahrten nach Nicaragua war. Seitdem unterrichtet Pierre an Bord kleiner und intimer Expeditionskreuzfahrtschiffe weltweit. „Ich freue mich jetzt Teil des Silversea Teams zu sein und meine Erfahrungen aus zahlreichen Expeditionsfahrten durch die schönsten Landschaften und Länder weltweit einzubringen.“

„Diese beiden Änderungen sind ein Beweis für das kontinuierliche Engagement unserer Marke für unsere geschätzten Handelskanäle“, freut sich Andreas Nüssel, Managing Director Europa bei Silversea, über die Personalnews. (red)