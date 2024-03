Avis erweitert sein Treueprogramm

Mit Avis Preferred profitieren Mitglieder einem reibungslosen Anmietvorgang, in dem sie ihre Identität im Voraus verifizieren und so die Wartezeit am Schalter maßgeblich reduzieren. An einigen Standorten können KundInnen darüber hinaus ihr Fahrzeug über einen Self-Service Kiosk abholen oder direkt zu ihrem Mietwagen gehen, wo die Schlüssel bereits warten.

Die Vorteile in Kürze

10% Rabatt auf alle zukünftigen Anmietungen – gleich bei der Anmeldung automatisch freigeschaltet, schon bei der ersten Miete.

Priority-Service – Mitglieder kommen dank bereits vorbereiteter Papiere schneller zu ihrem Fahrzeug. Zugang zu exklusiven Angeboten ausgewählter Reisepartner, auf die Mitglieder jederzeit zugreifen können, auch ohne eine Buchung vorzunehmen.

Bei fünf Anmietungen und einem Jahresumsatz von 1.000 € pro Jahr qualifizieren sich Mitglieder für Avis Preferred Plus, mit kostenlosen Upgrades und kostenlosem Zusatzfahrer.

Bei zehn Anmietungen und einem Jahresumsatz von 2.000 € qualifizieren sich Mitglieder für die President's Club Stufe und erhalten weitere Vorteile wie kostenlose Einzel-Upgrades und kostenlose Doppel-Upgrades an Wochenenden, inklusive eines kostenlosen Zusatzfahrers und einer kostenlosen Pannenhilfe Plus.

Zusätzliche Partnerangebote

10% Rabatt auf Viator Aktivitäten und Erlebnisse – Rabatte auf Angebote wie Stadtrundfahrten über Bootsfahrten bis hin zu Kochkursen und Adrenalinsportarten.

12% Rabatt auf Flughafen-Lounge-Pässe – im Voraus buchbar und mit Ermäßigung für den Zugang zu 600 VIP-Lounges an 350 Flughäfen.

Bis zu 30% Rabatt auf die Mitgliedschaft in einer Airport Lounge mit dem Avis Partner Priority Pass – ein Abonnement, das Zugang zu 1.300 Lounges weltweit bietet.

Bis zu 60% Rabatt auf PosterXXL Produkte - Urlaubserinnerungen festhalten, z.B. als Wanddekoration, Fotobuch und mehr.

„Seit der Einführung von Avis Preferred in den 1980er Jahren haben wir das Treueprogramm ständig weiterentwickelt und sind stolz darauf, unseren Avis Preferred-Mitgliedern diese großartigen neuen Vorteile jetzt exklusiv bieten zu können“, so Sascha Hümmerich, General Manager der Avis Autovermietung in Österreich.

Eine wichtige Triebfeder für die Neuausrichtung des Kundenbindungspakets sei eine qualitative und quantitative Verbraucherstudie gewesen, die international sowohl mit Avis Preferred Mitgliedern als auch mit KundInnen, die bisher keine Mitglieder des Treueprogramms waren, durchgeführt wurde, so Avis in der Pressemitteilung. „Die Rückmeldungen aus unserer Studie zeigen, dass Kunden zurückhaltend waren, weil die Prämien nicht unmittelbar zugänglich sind, wenn sie nicht häufig genug mieten. Die Kunden wünschen sofortigen Zugang zu Vorteilen und relevanten Prämien, und genau das bieten wir ihnen mit dem neuen Avis Preferred Programm."

Avis Preferred wurde erstmals 1988 eingeführt und ist heute in 22 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verfügbar. (red)