USA: Einzelne Nationalparks auch 2024 reservierungspflichtig

Die zeitlich begrenzten Einlass- oder Ticketsysteme sollen helfen, die Spitzenbesuchszeiten zu bewältigen und den BesucherInnen ein besseres Nationalparkerlebnis zu bieten. Zu den beliebten Nationalparks, die wieder ein Reservierungssystem einführen, gehören Rocky Mountain, Arches und Glacier. Reservierungen sollten frühzeitig getätigt werden, die Timeslots werden oft drei Monate im Voraus freigegeben. Andere Parks verlangen für stark befahrene Straßen, beliebte Wanderwege, bestimmte Gebiete oder zu stark frequentierten Zeiten (z. B. Sonnenaufgang) ein zeitlich begrenztes Eintrittsticket.

Die Parks mit Reservierungspflicht

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch im Jahr 2024 mehrere Nationalparks, die in irgendeiner Form reservierungspflichtig sind (Stand März):

Acadia-Nationalpark , Maine: Cadillac Summit Road (von 22. Mai bis 27. Oktober 2024), Reservierungen nur im Voraus möglich

, Maine: Cadillac Summit Road (von 22. Mai bis 27. Oktober 2024), Reservierungen nur im Voraus möglich Arches-Nationalpark , Utah: gesamter Park ab 1. April; Reservierungen bzw. Timeslots nach „first come first served“-Prinzip

, Utah: gesamter Park ab 1. April; Reservierungen bzw. Timeslots nach „first come first served“-Prinzip Glacier National Park , Montana: Going-to-the-Sun Road, North Fork und Many Glacier; ab 24. Mai bis 8. September und ab 1. Juli für Many Glacier

, Montana: Going-to-the-Sun Road, North Fork und Many Glacier; ab 24. Mai bis 8. September und ab 1. Juli für Many Glacier Haleakalā-Nationalpark , Hawaii: Sonnenaufgangsbeobachtung am Gipfel, das ganze Jahr über

, Hawaii: Sonnenaufgangsbeobachtung am Gipfel, das ganze Jahr über Mount Rainier National Park , Washington: Paradise Corridor von 24. Mai bis 2. September und Sunrise Corridor von 3. Juli bis 2. September

, Washington: Paradise Corridor von 24. Mai bis 2. September und Sunrise Corridor von 3. Juli bis 2. September Redwood National und State Parks , Kalifornien: Gold Bluffs Beach und Fern Canyon, 15. Mai bis 15. September

, Kalifornien: Gold Bluffs Beach und Fern Canyon, 15. Mai bis 15. September Rocky Mountain National Park , Colorado: gesamter Park von 24. Mai bis 20. Oktober; unterschiedliche Reservierungszeiten

, Colorado: gesamter Park von 24. Mai bis 20. Oktober; unterschiedliche Reservierungszeiten Shenandoah-Nationalpark , Virginia: Old Rag Mountain, 1. März bis 30. November

, Virginia: Old Rag Mountain, 1. März bis 30. November Yosemite-Nationalpark , Kalifornien: gesamter Park, Februar und Mitte April bis zum letzten Wochenende im Oktober

, Kalifornien: gesamter Park, Februar und Mitte April bis zum letzten Wochenende im Oktober Zion-Nationalpark, Utah: Angels Landing Trail, das ganze Jahr über

Zu beachten

Die Vorab-Reservierungsanforderungen sind oft nur für einen bestimmten Zeitraum, ein bestimmtes Zeitfenster und/oder einen bestimmten Ort in einem bestimmten Park gültig. Der reguläre Eintrittspreis ist außerdem zu bezahlen - entweder bei Ankunft im Park oder mittels „America the Beautiful Pass“. Mit diesem Pass haben Reisende ein ganzes Jahr lang Zugang zu allen öffentlichen Gebieten in den USA, einschließlich der Nationalparks und diverser staatlicher Erholungsgebiete.

Genauere und vollständige Informationen über die einzelnen Parks und Reservierungsrichtlinien finden sich auf der Seite des National Park Service: https://www.nps.gov/index.htm