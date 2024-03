Rekordgewinn für Fraport

Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg 2023 um 17% auf 1,2 Mrd. EUR, wie das Unternehmen mitteilte. Auch der Umsatz des Konzerns erreichte einen neuen Höchstwert von 4,0 Mrd. EUR nach 3,2 Mrd. EUR im Vorjahr.

Frankfurt holt nur langsam auf

Während die zu Fraport gehörenden griechischen und türkischen Flughäfen Passagierrekorde erreichten, erholte sich der größte deutsche Flughafen in Frankfurt erst auf 84% des Vorkrisenniveaus. Grund seien die von steigenden Steuern und Gebühren verursachten hohen Standortkosten, erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte. „Die Branche braucht eine politische Kehrtwende, um wichtige Projekte, wie die Umstellung auf einen CO2-freien Betrieb, stemmen zu können", forderte er.

Gewinn wird in Altlasten gesteckt

Unter dem Strich steigerte der Konzern den Gewinn stärker als von Analysten erwartet um 160 Prozent auf 430,5 Mio. EUR. Eine Dividende will Fraport für das abgelaufene wie für dieses Geschäftsjahr noch nicht zahlen, da die in der Coronakrise gestiegenen Schulden abgebaut und Investitionen etwa in den Ausbau des Frankfurter Flughafens zu stemmen sind. Für 2024 erwartet Fraport einen Anstieg der Fluggastzahl in Frankfurt auf 61 bis 65 Mio., nach 59,4 Mio. 2023. (APA/red)