Fit Reisen: Webinar zu Wellness-Retreats in Thailand

In dem einstündigen Webinar informiert Cornelia Stollenwerk, Contract and Cooperation Managerin bei Fit Reisen, gemeinsam mit Kanittha Kaensarm, Assistant Director of Sales RAKxa Integrative Wellness und Kuntida Juntarawong, Senior Health and Wellness Advisor RAKxa Integrative Wellness, über den einzigartigen Ansatz und die Methoden des nachhaltigen und medizinischen Wellness-Retreats in Thailand. Die ExpertInnen werden insbesondere auf die Möglichkeiten zur Verbesserung der Schlafqualität eingehen. Zudem geben sie nützliche Tipps für die KundInnen am Counter. Im Anschluss an die Schulung haben ExpedientInnen die Chance, bei einem Q&A Fragen zu stellen.

Weitere Infos zur Schulung

Datum: 18. März 2024

18. März 2024 Uhrzeit: ab 11:00 Uhr

ab 11:00 Uhr Sprachlicher Hinweis: Das Webinar findet auf Zoom und in englischer Sprache statt.

Unter allen Teilnehmenden verlost Fit Reisen einen Aufenthalt von 2 Nächten im RAKxa Integrative Wellness in Thailand - inklusive holistischer Behandlungen und vielem mehr.

Anmeldung bis 17.03.2024 unter: www.fitreisen.de (red)