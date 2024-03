Mein Schiff-Routen für den Winter 2025/26

Von Sehnsuchtszielen wie Asien, Mittelamerika und Karibik, über Orient und Kanaren, bis hin zu Skandinavien: Die vielfältigen Routen der Mein Schiff Flotte für den Winter 2025/26 sind jetzt online. So steuert beispielsweise die Mein Schiff 6 ferne Metropolen Asiens an, während die beiden neuen Schiffe zeitgleich auf den Kanaren unterwegs sein werden. Die Mein Schiff 3 wird hingegen wieder ab Bremerhaven Richtung Nordland und Kanaren starten bevor sie Kurs auf die Karibik nimmt. Darüber hinaus werden erstmals zwei Schiffe im Orient unterwegs sein.

Mittelamerika & Karibik mit Mein Schiff 1 & 2

Die Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 verbringen den Winter in Mittelamerika und der Karibik. Nachdem die Mein Schiff 1 im Herbst 2025 Nordamerika bereist, geht es anschließend nach Mittelamerika. Auf 14-tägigen Routen werden die schönsten Strände von La Romana in der Dominikanischen Republik über Montego Bay in Jamaika bis nach Cozumel in Mexiko angesteuert, bevor die Transatlantikreise von Barbados über Madeira zurück nach Mallorca startet.

Die Mein Schiff 2 nimmt zeitgleich Kurs auf die traumhaften Inseln der Karibik, wie St. Lucia, Grenada und St. Maarten. Das warme Klima, die wunderschönen Landschaften und traditionellen Kulturen erlauben den Gästen auf 14-tägigen Reisen dem kalten Winter zu entfliehen, bis es im April über die Azoren und Spanien in den Heimathafen Hamburg geht.

Zwei Schiffe im Orient unterwegs

Erstmals ist die Mein Schiff Flotte im Winter 2025/26 mit zwei Schiffen auf verschiedenen Routen im Orient unterwegs. Auf 7-tägigen Reisen ab/bis Dubai steuert die Mein Schiff 4 die Hafenstädte Muscat, Khasab (Musandam) und Abu Dhabi an.

Die 7-tägigen Routen der Mein Schiff 5 ab Dubai bzw. Doha lassen sich zu 14-tägigen Reisen kombinieren. Dabei werden sowohl Abu Dhabi, der Oman, als auch die Privatinsel Sir Bani Yas in den Vereinigten Arabischen Emiraten angelaufen. So lassen sich Kultur und Badeerlebnis optimal verbinden.

Asien mit der Mein Schiff 6

Die Mein Schiff 6 startet den Winter mit einer 44-tägigen Weltentdecker-Reise: Von Antalya über Dubai bis nach Singapur werden verschiedene Länder und Metropolen bereist. Die Feiertage und Neujahrszeit erleben die Gäste auf dabei in Südostasien. Erstmals fährt das Schiff dabei Hiroshima, Kochi, Kobe, Osaka, Shimizu und Yokohama (Tokio) an. Bis weit in den Mai 2026 ist die Mein Schiff 6 schließlich auf den teilweise neuen Routen in Asien unterwegs.

Route der Mein Schiff 7 & Mein Schiff Relax

Die jüngsten Flottenmitglieder, die Mein Schiff 7 und die Mein Schiff Relax, fahren erstmals zeitgleich auf den Kanaren. Dabei bietet die Mein Schiff Relax ein 7-tägiges Routing mit Wechseltagen in Las Palmas/Gran Canaria oder Santa Cruz/Teneriffa an.

Die Mein Schiff 7 ist auf unterschiedlichen 7-tägigen Routen nach Madeira, Marokko oder den Kapverden unterwegs. Dabei können die Gäste, die von dem frühlingshaften Klima nicht genug bekommen, die verschiedenen Reisen miteinander kombinieren. Ein Highlight für die Gäste beider Neubauten wird wieder einmal das berühmte Silvesterfeuerwerk auf Madeira sein.

Reisen direkt ab Bremerhaven

Zum vierten Mal in Folge startet die Mein Schiff 3 ihre Reisen in der Wintersaison ab/bis Bremerhaven. So können die Gäste ganz bequem und umweltfreundlich mit dem Zug zum Start-/Zielhafen reisen. In der Vorweihnachtszeit erkundet die Mein Schiff 3 die winterlichen Häfen Norwegens. Die Feiertage verbringen die Gäste bei einer Winterauszeit auf einer von zwei 3-wöchigen Reisen entlang der Kanaren, bevor die traumhafte Langzeitreise in die Karibik beginnt. Anschließend geht es zum Frühlingserwachen erneut nach Norwegen.

Weitere Infos unter: www.meinschiff.com