Erneute Streiks bei DB & Lufthansa

Für Bahnkunden und Fluggäste gibt es gleich zu Wochenbeginn wieder unerfreuliche Nachrichten: So startet am heutigen Montagabend 18.00 Uhr ein weiterer 24-stündiger Warnstreik der Gewerkschaft GDL im Güterverkehr der Bahn. Am frühen Dienstagmorgen um 2.00 Uhr folgt der Personenverkehr. Auch dieser Ausstand soll 24 Stunden dauern.

Und kaum ist der Warnstreik beim Bodenpersonal zu Ende gegangen, ruft nun die Kabinengewerkschaft Ufo die rund 19 000 FlugbegleiterInnen der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für Dienstag und Mittwoch (12./13.3.2024) zum Streik auf. Bestreikt werden jeweils von 4.00 bis 23.00 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge von München, wie Ufo mitteilte.

Zugverbindungen ab/bis Österreich

Die ÖBB empfehlen, Reisen nach Deutschland wenn möglich zu verschieben. "Wir ersuchen alle betroffenen Reisenden, nicht notwendige Fahrten nach Deutschland zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen", heißt es auf der ÖBB-Website. "Änderungen werden nach und nach in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY aktualisiert." Die Zugbindung für Tickets von und nach Deutschland gelte als aufgehoben. Tickets, die bis inklusive 10. März gekauft wurden, können bei Nichtantritt der Reise storniert und rückerstattet werden. Nightjet-Tickets von und nach Deutschland können auch im Tagverkehr genutzt werden. Die Tickets seien bis inklusive 19. März gültig.

Die Westbahn hingegen teilte mit: "Unsere WESTbahn-Züge sind nicht von den Einschränkungen durch den Streik betroffen. Die Züge nach München, Rosenheim sowie über das Deutsche Eck nach Vorarlberg werden fahren." (APA / red)