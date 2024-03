nicko cruises mit neuem Schiff und neuen Routen

Die Donau-Flussschiffe Bolero, Viktoria, Maxima und Belvedere bekommen 2025 mit der baugleichen Celina Verstärkung. Die Gäste haben dabei die Wahl zwischen einer 8- und einer 15-tägigen Reise ab/bis Passau. In 8 Tagen geht es auf der Route von Passau über Linz, Wien, Budapest, Bratislava und Pöchlarn zurück in die Drei-Flüsse-Stadt. Die 15-Tage-Reise geht auch zur serbischen Hauptstadt Belgrad und durch die spektakuläre Donaukatarakte mit dem Eisernen Tor.

Die bestehenden Schiffe werden für die Saison 2024 mit zusätzlichem Komfort ausgestattet. So soll in den öffentlichen Bereichen ein harmonisches „Look and Feel“ für noch mehr Wohlbehagen an Bord sorgen. Zusätzlich bereichert eine neue Snackbar mit Grillstation das Sonnendeck.

Die Rhein Melodie und die Rhein Symphonie erfuhren ebenfalls eine Überarbeitung: So wurden beispielsweise der Panorama-Salon und das Panorama-Restaurant sowie die Bibliothek mit modernen Sitzgruppen und Teppichen ausgestattet.

Große Vielfalt auf Rhein und Donau

Mit seiner Flotte von insgesamt sieben Schiffen für die vielfältigen Donau-Erlebnisse sowie drei Schiffen, mit denen nicko cruises zu unterschiedlichen Event- und Themenreisen auf dem Rhein unterwegs ist, sorgen die Stuttgarter Kreuzfahrtexperten 2025 für ein variantenreiches Portfolio an Angeboten.

Auf den Meeren

Zurück von der Weltreise steht für das klassisch-elegante Hochseeschiff von nicko cruises ein turnusmäßiger Check-Up in der Werft an. Neben kosmetischen Renovierungen zur Instandhaltung werden in den Außenkabinen auf Deck 4 alle Badewannen aus- und neue Duschen eingebaut. Anschließend macht sich die Vasco da Gama auf ins Mittelmeer, bevor sie über die westeuropäische Küste ab Anfang Juli in die Norwegen-Saison startet. Den Sommer verlängern können Reisende dann im Herbst im Mittelmeer.

Von Kreta aus startet am 23. Oktober 2024 die zweite Weltreise, die in 148 Tagen um den Globus führt. Wie in den beiden Jahren zuvor, können die Gäste von nicko cruises wieder zwischen einer kleinen und einer großen Weltreise wählen. In 176 Tagen, vom 7. November 2025 bis zum 1. Mai 2026, und in 135 Tagen, vom 18. Dezember 2025 bis 1. Mai 2026, haben die Reisenden ab/bis Hamburg die Möglichkeit, die schönsten Orte der Welt an Bord zu erleben. Das Neue dabei: Während die bisherigen Weltreisen in Richtung Osten führten, verfolgt das klassisch-elegante Hochseeschiff seine Routen nun nach Westen.

Mehr Norden

Für alle, die Skandinavien kompakt entdecken möchten, bietet nicko cruises z. B. im September 2025 eine 8-tägige Schnupperreise mit der Vasco da Gama ab Kiel über Kopenhagen, Kristiansand, Ulvik und Bergen zurück nach Hamburg an. Eine Chance, Island und die Polarlichter zu erleben, bietet sich allen Abenteuerlustigen während der 19-tägigen Reise ab Kiel im Oktober/November 2025. Auch im Sommer 2026 begibt sich das Hochseeschiff auf eine Reise zu diesem attraktiven Inselstaat im äußersten Nordwesten Europas. (red)