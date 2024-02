Ein Jahr der Highlights in Frankreich

„Die Olympische und Paralympischen Sommerspiele in Paris und anderen Veranstaltungsorten sind das größte Ereignis, das in Frankreich je ausgerichtet wurde“, betonte Frédéric Joureau, erster Botschaftsrat der Französischen Botschaft in Wien bei einer Präsentation von Atout France. „Nach einigen schwierigen Jahren hat Frankreichs Tourismus 2023 mit 100 Mio. Touristen ein hervorregendes Ergebnis erreicht. Das ist sowohl auf die Rückkehr der Gäste aus Nordamerika und dem EU-Raum als auch aus Asien – nicht nur China – zurückzuführen. Die vielfältigen Angebote und auch Großereignisse wie die Rugby-WM im Vorjahr haben sich u. a. auf die Dynamik ausgewirkt.“

Gut abgeschnitten habe auch der Markt Österreich mit 640.000 Aufenthalten 2023. Allein im Sommer waren es 130.000, womit Frankreich Platz 8 bei den beliebtesten Feriendestinationen der Österreicherinnen und Österreicher erreichte.

Blick auf Olympia

Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 finden von 26. Juli bis 11. August bzw. von 28. August bis 8. September in Paris Île-de-France und Marseille sowie in Tahiti statt. 203 Delegationen, 15.000 Athletinnen und Athleten in 32 Sportarten werden erwartet. Besonders freut man sich auf die Eröffnung an der Seine und an der Champs Élysées. Joureau betonte auch die ökologisch nachhaltige und sozial gleichgestellte Ausrichtung der Veranstaltung. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch erwähnt, das Ziel von Frankreich, bis 2030 führende nachhaltige Reisedestination zu sein.

Christoph Sieber, Österreichischer Windsurf-Olympiasieger, sportlicher Leiter des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) und Chef de Mission in Paris, gab bei der Pressekonferenz begeistert Einblick in die Vorbereitungen und Erwartungen bezüglich des sportlichen Highlights. „Die Spiele gehen dieses Jahr für uns mit anderen Vorzeichen an den Start: nach der Pandemie, wieder mit einem Austragungsort in Europa und der engen Verbindung von Frankreich zu Österreich.“ Die olympische Bewegung sieht er auch als Friedensbewegung kombiniert mit sportlichen Höchstleistungen. Erstmals herrsche auch Geschlechterparität bei den Teilnehmenden in Paris. Freudig erwartet wird auch die Eröffnung des Olympischen Dorfes am 18. Juli, das neu nach modernen Kriterien, nachhaltig, mit viel Grün, kurzen Wegen und U-Bahn-Station errichtet wurde. 80% der Sportstätten seien innerhalb von 10km erreichbar.

Mit Spannung sieht das Team auch schon der Eröffnung der Spiele an der Seine entgegen: „Alle AthletInnen fahren auf Booten, 100.000e ZuseherInnen werden erwartet – das wird außergewöhnlich.“ Wie auch der Charakter von „urbanen Spielen“, der sich durch neue Sportarten und besondere Plätze in der Stadt, etwa mit dem Place de la Concorde, ausdrücke. Beeindruckend sei auch die Kulisse für die Reitbewerbe mit Schloss Versailles. „Alle Menschendes Planeten kommen zusammen. Das ist faszinierend und schön“, so Sieber.

Aus den Regionen

Teil der Veranstaltung in Wien waren auch wieder Präsentationen und Gespräche mit Delegierten von acht Regionen bzw. Sehenswürdigkeiten in Frankreich: das FVA der Region Centre-Val de Loire (Loiretal) sowie das Loireschloss Chenonceau und die Abtei von Fontevraud, Europas größter Klosterkomplex mit seinem Museum Fondation Cligman, das FVA der Region Korsika, die Tourismusbüros von Antibes und Nizza (Côte d'Azur), Cassis (unweit von Marseille) und der Skiort Les Menuires in den französischen Alpen.

Weitere Höhepunkte in Frankreich 2024

• Zwei neue UNESCO-Welterbestätten: Maison Carrée in Nîmes, Okzitanien, die Pitons und der Vulkan Mont Pelée, Martinique

• Einführung des 49 Euro-Bahntickets für ganz Frankreich im Nahverkehr

• Frühjahr: Wiederöffnung der Saint-Hubert-Kapelle, Amboise, Loiretal

• 23. April 2024 - April 2025: Straßburg UNESCO-Welthauptstadt des Buches 2024

• April - September: 150 Jahre Impressionismus, Normandie & Paris, Île-de-France

• 8. Mai - 26. Juli: Die Olympische Flamme durchquert Frankreich

• 21. Juni: Neues Ziel für die Tour de France, Nizza, Côte d'azur

• Sommer: Eröffnung des Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne, Okzitanien und der Abtei auf der Insel Saint-Honorat, Cannes, Côte d'azur

• September: Wiedereröffnung des Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, Nordfrankreich

• 8. Dezember: Wiedereröffnung der Kathedrale von Notre-Dame, Paris

• Eröffnung des Musée Pierre Cardin, Paris

• Ausblick 2025: Wiedereröffnung des Musée des Beaux Arts, Toulouse, Okzitanien und von Cézanne's Familienhaus, Aix-en-Provence; Launch des TGV M, Wiedereröffnung des Accor Orient Express, Paris

Frankreich in Österreich

• Erste Paul Gauguin-Retrospektive in Österreich seit 1960 im Kunstforum Wien, 3. Oktober 2024 - 19. Jänner 2025

• 7. Ausgabe des Festival La Gacilly-Baden Photo: Welt.Natur.Erbe in Baden bei Wien, 13. Juni - 13. Oktober 2024

• Chagall-Ausstellung in der Albertina, Wien, 28. September 2024 - 9. Februar 2025

(red/CR)