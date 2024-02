MSC Opera: Neue Winterroute 2024/25 buchbar

Die MSC Opera nimmt zwischen dem 3. November 2024 und dem 16. März 2025 eine neue 7-Nächte-Routen in ihr Programm auf. Die "Kanarische Inseln & Madeira"-Route ersetzt somit das zuvor geplante Winterprogramm 2024/25 der MSC Opera im Roten Meer, das aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in dieser Region abgesagt wurde. Die neue Route umfasst nun sechs der begehrtesten Sonnenziele für den Winter. Buchungen für das neue Zielgebiet sind ab sofort möglich.

Neue Route im Winter 24/25

Das Schiff wird in Santa Cruz de Tenerife starten und Las Palmas in Gran Canaria, Puerto del Rosario in Fuerteventura, Funchal in Madeira, Santa Cruz de la Palma in La Palma and Arrecife in Lanzarote anlaufen, bevor es nach Santa Cruz de Tenerife auf Teneriffa zurückkehrt.

Die neue Route bietet somit auch komfortable und flexible Einschiffungsoptionen, darunter Santa Cruz de Tenerife am Sonntag, Las Palmas am Montag, Funchal auf Madeira am Donnerstag oder Freitag und Arrecife am Samstag. Denn aufgrund des milden Klimas sind die Kanarischen Inseln auch in den Wintermonaten ein beliebtes Reiseziel - sodass viele internationale Flughäfen auch im Winter regelmäßige und komfortable Verbindungen bieten.

Durch die verlängerten Aufenthalte in den Häfen haben die Gäste bis zu 16 Stunden Aufenthalt im Hafen und damit ausreichend Zeit, um das jeweilige Reiseziel ausgiebig kennenzulernen und zu genießen. So können die Gäste die Kulturvielfalt, beeindruckende Landschaften und Sehenswürdigkeiten der einzelnen Destinationen erleben und bei herrlich warmem Wetter nicht nur das Sightseeing, sondern auch ein Bad in der Sonne genießen.

Details zur MSC Opera

Die MSC Opera bietet eine Vielzahl von gastronomischen Einrichtungen, darunter zwei Hauptrestaurants mit einer Auswahl an mediterranen und internationalen Spezialitäten, sowie eine Reihe von Bars und Lounges für jeden Geschmack.

Für Familien, Kinder und Teenager stehen altersgerechte Kids Clubs‘ und auch ein aufregender Wasserpark zur Verfügung. Jugendliche genießen Virtual-Reality-Spiele und ihre eigenen Club-Bereiche. Für Fitness und Entspannung an Bord sorgen unter anderem ein Technogym-Fitnessstudio, ein Power-Walking-Parcours, Minigolf, Shuffleboard und das MSC Aurea Spa, in dem unter anderem Massagen und Behandlungen angeboten werden, sowie ein Thermal-Bereich mit Dampfbad und Sauna.

Weitere Informationen zur neuen Reiseroute unter: www.msccruises.at (red)