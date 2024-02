TUI: Neue IRIS.plus-Schulungen für Fortgeschrittene

Interessierte Agents, die bereits Vorkenntnisse mit dem Buchungssystem IRIS.plus haben, können sich ab sofort zu einem der fünf Trainings anmelden. Gestartet wird am 6. März im WIFI Tirol in Innsbruck. Weitere IRIS.plus Schulungen finden in Graz, Wien, Salzburg und Linz statt.

Persönlicher Austausch im Fokus

Ziel dieser ganztägigen Schulung ist, bereits versierte Agents anhand von mehreren Umbuchungsbeispielen im Urlaubsmatcher und weiteren Beispielen in der Buchen-Kombi-Maske gezielt durchzuführen. Der persönliche Austausch mit KollegInnen sowie mit den TrainerInnen steht dabei im Fokus. Probleme und Fragen können im Rahmen der Schulungen direkt angesprochen und gemeinsam gelöst werden. Hinweis zur Teilnahme: Für die Teilnahme an den Präsenzschulungen ist eine TUI Agenturnummer erforderlich. Die Anmeldung erfolgt direkt im TUI Newsnet.

„Im Gegensatz zu den Onlineschulungen geht es bei den Face-to-Face Schulungen vorrangig darum, dass die TeilnehmerInnen aktiv mitarbeiten und ihr Wissen zu buchungsrelevanten Aufgaben und Fragen vertiefen können,“ führt Sabine Gassner, Teamleitung B2B Servicecenter TUI Österreich und B2B Trainings, aus.

Webinare für Einsteiger & Profis

Agents, die sich gerade erst mit dem Buchungssystem IRIS.plus vertraut machen, können sich wichtige und hilfreiche Informationen aus bereits aufgezeichneten Webinaren in der TUI Mediathek holen.

Für IRIS.plus Profis, die ein paar wenige Fragen und Probleme klären möchten, bietet TUI am 7. Mai ein eineinhalbstündiges Profi-Webinar an. Die Anmeldung zu diesem Webinar erfolgt über das TUI Newsnet.

Termine der IRIS.plus-Schulungen

Die Präsenztrainings finden an folgenden Terminen statt:

Innsbruck: 6.3.2024 - WIFI Tirol 10:00-16:00 Uhr

6.3.2024 - WIFI Tirol 10:00-16:00 Uhr Graz: 14.3. 2024 - Flughafen Graz 10:00-15:30 Uhr

14.3. 2024 - Flughafen Graz 10:00-15:30 Uhr Wien: 9.4. 2024 - Hotel Zeitgeist 10:00-15:30 Uhr

9.4. 2024 - Hotel Zeitgeist 10:00-15:30 Uhr Salzburg: 17.4. 2024 - Flughafen Salzburg 10:00-15:30 Uhr

17.4. 2024 - Flughafen Salzburg 10:00-15:30 Uhr Linz: 18.4.2024 - Flughafen Linz 10:00-15:30 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.tui-newsnet.at (red)