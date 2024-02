Goa: Einladung zur Roadshow in Wien

Die Veranstaltung bietet Agents die Gelegenheit, in das Wesen der Region Goa einzutauchen und ihre touristischen Schätze und die reiche kulturelle Vielfalt kennenzulernen. "Freuen Sie sich auf eine farbenfrohe Veranstaltung mit einer informativen Präsentation, bei der Sie dieses wunderschöne Reiseziel aus nächster Nähe erleben können. Bei leckerem Essen und erfrischenden Getränken haben Sie außerdem die Chance, attraktive Preise zu gewinnen", so das Goa Tourism Board in der Einladung

Details zur Goa Roadshow in Wien

Datum: 28. Februar 2024

28. Februar 2024 Uhrzeit: ab 18 Uhr

ab 18 Uhr Location: Vienna Marriott Hotel Parkring 12A, 1010 Wien

Zeitplan der Veranstaltung:

18-18:30 Uhr: Sekt-Empfang

18:30-19:00 Uhr: Präsentationen

19:00-21:30 Uhr: Abendessen

Anmeldung: bis 23. Februar 2024 HIER unter diesem Link (red)