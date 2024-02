SeaWorld feiert 60-jähriges Bestehen der Parks

So much more to Sea" das

Die Feierlichkeiten anlässlich des runden Geburtstags der Parkfamilie beginnen am 21. März - also genau 60 Jahre, nachdem SeaWorld zum ersten Mal seine Pforten öffnete – und dauern bis Sonntag, den 24. März an, ehe im Sommer weitere Veranstaltungen und Events folgen. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen dabei neben neuen und aufregenden Fahrgeschäften insbesondere Paraden, Shows und spezielle kulinarische Köstlichkeiten.

60 Jahre SeaWorld



Außerdem werden Jung und Alt einen Rückblick auf die ereignisreiche Geschichte des Parks von den Anfängen bis in die Gegenwart bekommen. „Wir laden unsere Besucher herzlich dazu ein, sich mit uns auf eine Reise durch die Vergangenheit zu begeben und all das zu erleben, was SeaWorld heute zu einem so besonderen Ort macht. Dazu zählen natürlich auch unsere neuen Fahrgeschäfte und Attraktionen sowie spannende Präsentationen und Shows", sagt Marc Swanson, CEO von SeaWorld Entertainment, Inc.

So lädt SeaWorld ParkbesucherInnen auch online dazu ein, gemeinsam unter dem eigens kreierten Hashtag #SeaWorld60 in Erinnerungen zu schwelgen und ihre liebsten SeaWorld-Geschichten zu teilen.

Neue Attraktionen, Shows & Paraden

Bereits im Frühjahr öffnet in jedem Park eine neue Attraktion. Bei „Penguin Trek” in SeaWorld Orlando steht eine Forschungsmission im Fokus, an deren Ende die Mitfahrenden im Pinguin-Habitat die gefiederten Parkbewohner genauer studieren können. „Catapult Falls” in SeaWorld San Antonio sorgt mit der weltweit steilsten Abfahrt einer Wasserbahn für eine willkommene Abkühlung. Im kalifornischen San Diego lernen Parkbesucher in „Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience” viel Wissenswertes über verschiedene Quallenarten und ihre Lebensweise.

Auch die Parks in Orlando und San Antonio haben neue aufregende Darbietungen in petto. Gäste aller Altersgruppen können sich auf eine ganz spezielle Parade mit zahlreichen bekannten und beliebten Charakteren freuen, die eigens für das 60-jährige Bestehen der Parks konzipiert wurde. Auch in kulinarischer Hinsicht hat sich die Parkfamilie etwas einfallen lassen: Bis zum Jahresende werden neue Kreationen in Form von köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken angeboten. (Red)