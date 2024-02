Namibia Tourism Board: Matthias Lemcke kehrt zurück

„Es war keine leichte Entscheidung, dass HKTB wieder zu verlassen. Hongkong hat alles, was eine Top-Destination braucht, und das Team hier in Deutschland wie auch in Hongkong haben mich herzlich aufgenommen. Ich verlasse das HKTB mit viel Respekt und freundschaftlicher Verbundenheit. Hier hatte ich die Möglichkeit, trotz der nur kurzen Zeit, einige Akzente für das Hong Kong Marketing in 2024 zu setzen“, sagt Lemcke.

Langjährige Erfahrung

„⁠Aber das Angebot aus Namibia und mein Herz raten mir dazu, die neue Stelle innerhalb des Namibia Tourism Boards anzunehmen. Als Director Europe habe ich nun die Möglichkeit aktiv am strategischen Tourismus Marketing Plan des Landes mitzuschreiben und die Zukunft der touristischen Destination Namibia aktiv mitzugestalten“, so der neue Europa-Direktor.

Lemcke kann auf ein solides Netzwerk in Namibia und Europa, sowie auf 20 Jahre Erfahrung aufbauen. Auf der Entscheidungs-Ebene als Director Europe will Lemcke kreative und effektive Projekte vorantreiben, die zur Steigerung der Bekanntheit der Destination Namibia, zur Erschließung neuer Märkte und zum Weiterführen von Maßnahmen zur nachhaltigen Steigerung der Einreisen aus ganz Europa führen.