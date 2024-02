ITB Berlin 2024 meldet Belegungsquote von über 90%

Wie die ITB Berlin heute mitteilte, verzeichnet die Fachmesse heuer enormes Interesse internationaler Aussteller und ist fast vollständig gebucht: Die Vielfalt von Ausstellern - darunter starkes Wachstum aus dem Gastland Oman und anderen arabischen Staaten, der Türkei, Griechenland, Asien, Afrika und den Mobility-, Tech- und Cruise-Segmenten - spiegelt die globale Bedeutung der Veranstaltung wider. Rückkehrer wie Emirates Airlines und Liechtenstein sowie neue Teilnehmer wie Disney, São Tomé and Principe und Air India bringen zusätzliche Dynamik. Nach der Geländesanierung ist erstmalig wieder ein "Rundlauf" über das Messegelände möglich. Weitere Highlights: Der neue Fokus im Hub27 auf den DACH-Raum, der neue ITB MICE HUB in Halle 8.2 oder die neue ITB Sustainability Lounge in Halle 4.1.

Aussteller der gesamte Wertschöpfungskette

Die ITB Berlin, 5. bis 7. März 2024, startet mit hervorragenden Aussichten in die heiße Vorbereitungsphase: Als reine B2B-Plattform, steht sie dieses Jahr unter dem Motto #ITBTOGETHER und bildet dabei erneut die gesamte Wertschöpfungskette des Tourismus ab. Bislang haben Aussteller aus über 165 Ländern und Regionen ihre Teilnahme in den insgesamt 27 Ausstellerhallen sowie dem HOME OF LUXURY im Marshall- Haus und dem neuen Zuhause der ITB Buyers Circle-Einkäufer, Palais am Funkturm, zugesagt.

Fünf zusätzliche Hallen öffnen 2024 ihre Pforten und ermöglichen wieder einen kompletten Rundgang. Die Halle 8.2 legt den Fokus auf Aussteller aus den Segmenten Kulturtourismus, u.a. mit den Regionen Flandern oder der Wallonie, sowie Business Travel und MICE. Die Hallen 10.2 und 11.2 beheimaten vor allem Osteuropa sowie die ehemaligen GUS-Staaten, während die Halle 10.1 mehr Raum für das boomende Travel Tech-Segment schafft. Eine große Nachfrage verzeichnet die ITB Berlin auch für die Flächen in der wiedereröffneten Halle 18: Neben Großbritannien und Irland sowie den skandinavischen Ländern, sind hier auch die baltischen Staaten und die Ukraine beheimatet.

ITBxplore, ITB App & MEeting-Optionen

Wie tip-online.at bereits berichtete, wurden passend zum Motto "Take Travel Technology to the next Level. Together." auch die Funktionen der "digitalen Begleiter" erweitert. So machen Verbesserungen im Bereich Terminierung, wie die Möglichkeit, Verfügbarkeiten einzusehen, und erhöhte Sichtbarkeit durch Tagging für Buyers Circle-Mitglieder die Plattform ITBxplore noch benutzerfreundlicher.Die ITB App überzeugt mit QR-Code-Leser zum Austausch von Kontaktdaten auf der Messe und dem Networking-QR-Code Generator.

Neue Elemente wie der Meeting Cube für stündliche Buchungen und die Hybrid Stage bieten moderne Event-Optionen. Buchbare Meetingtische für Meetings oder zum Arbeiten: die Business Satellites punkten jetzt mit erweiterten Catering-Optionen.

Details zur ITB unter: www.itb.com (red)