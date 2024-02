MSC World Cruise 2024 mit drei Spitzenköchen an Bord

Auf ihrer Weltreise hat die MSC Poesia bereits Afrika umrundet und spektakuläre Destinationen besucht, nun steht die nächste Etappe an. Insgesamt wird das Schiff 52 Ziele in 31 Ländern ansteuern.

Spitzenköche servieren Gourmet-Menüs

Während der zweiten Etappe dürfen sich die Gäste der MSC World Cruise 2024 nun auf Menüs von drei preisgekrönten Köchen freuen. Die Spitzenköche begleiten die Reise dabei auf verschiedenen Abschnitten, um je ein komplettes drei- bis viergängiges Menü zuzubereiten, bei dem sie das Beste ihrer jeweiligen Küche präsentieren. Darüber hinaus werden die Spitzenköche auch in den Hauptrestaurants des Schiffes anwesend sein, um die Gäste bei der Verkostung ihrer Menüs persönlich zu begrüßen.

So wird der südafrikanische Starkoch und Gastronom Reuben Riffel ein Menü servieren, das von einheimischen Aromen inspiriert ist. Die Komponenten umfassen sauer eingelegten Fisch mit Kap-Gewürz, gepfeffertes Karoo-Lamm und Malva-Pudding.

Der erfahrene brasilianische Küchenchef und Gastronom Allan Vila Espejo wird unter anderem eine authentische Manioksuppe, einen Fischeintopf nach Bahia-Art mit Gemüse und Kokosmilch sowie einen traditionellen brasilianischen Schokoladen-Kokos-Kuchen zubereiten.

Der schwedische Sternekoch, TV-Persönlichkeit und Autor Niklas Ekstedt wird Gerichte servieren, die seinem "Farm-to-Ocean" Grundsatz entsprechen – auf seinem Menü stehen beispielsweise pochierter Hummer und confierter Lachs.

Weltreisen 2024 bis 2026 buchbar

Interessierte, die noch im Jahr 2024 in die Ferne reisen möchten, können jetzt noch die letzten verbleibenden Kabinen auf ausgewählten Abschnitten der MSC World Cruises 2024 buchen.

Auch im Jahr 2025 wird eine Weltreise mit der MSC Magnifica angeboten, die insgesamt 50 Destinationen in 21 Ländern umfasst. Die Route führt dabei durch das Mittelmeer, entlang der Küsten Afrikas und Südamerikas, über Neuseeland und Australien, durch Asien bis hin zum Roten Meer. Anschließend kehrt das Schiff über Jordanien und Ägypten zurück nach Europa.

Buchungen für die MSC World Cruise 2026 an Bord der MSC Magnifica, die im Jänner 2026 startet, sind bereits möglich. Die neue Kreuzfahrtroute wird 47 Destinationen in 32 Ländern umfassen, darunter einige der berühmtesten Städte Europas in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, bevor es Richtung Karibik und nach Mittelamerika geht. Von dort aus nimmt das Schiff Kurs auf die Westküste der USA, bevor es den Pazifik überquert und Asien erkundet. Abschließend endet ein großartiges Reiseerlebnis mit den Griechischen Inseln.

Nähere Informationen unter: www.msccruises.at (red)