Neue Hotels und Resorts auf Antigua und Barbuda

One & Only Resorts sei lange auf der Suche nach dem richtigen Ort für sein erstes Haus in der Karibik gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Tourismusbüros, aber nun sei es entschieden: 2027 soll das erste One & Only auf Antigua eröffnen. Die Wahl sei auf ein idyllisches Plätzchen oberhalb der Half Moon Bay an der ruhigen Südostseite der Insel gefallen. Von dort aus werde die 132 Hektar große Anlage den sichelförmigen Strand überblicken. Die Architektur soll sich bewusst der naturbelassenen Landschaft anpassen, die an ein Naturschutzgebiet grenzt.

Deutlich kürzer ist die Wartezeit bis zur Eröffnung eines anderen Hideways: Bereits Ende dieses Jahres wird das Boutiquehotel und Spa Moongate die ersten Gäste begrüßen. Dann werden 40 der 49 Suiten bezugsfertig sein. Das Resort an der Halfmoon Bay setzt architektonisch auf Barefood-Luxus, bei dem Innen- und Außenbereiche miteinander verschmelzen.

Bereits im Countdown zum Opening befindet sich das Royalton Chic Antigua. Das zur Blue Diamond Resorts Collection gehörende Haus wird im April 2024 am berühmten Dickinson Bay Beach öffnen. Neben 235 Zimmern und sieben Restaurants finden Paare, Freunde und alleinreisende Erwachsene fünf Bars nebst einem großen Spa und Sporteinrichtungen.

Nachhaltiges Hotelkonzept auf Barbuda

Auch die kleinere Schwesterninsel erhält Zuwachs: 2028 soll das Rosewood Barbuda auf einem 85 Hektar großen Areal eröffnen. Das neueste Projekt aus dem Hause Rosewood Hotels & Resorts werde 50 Suiten und 35 Residenzen, zwei Pools, einen großen Wellness- und Fitnessbereich und 900 Meter unberührten Strand bieten, heißt es. Drei Restaurants stehen zur Wahl, darunter ein auf nachhaltige, lokale Produkte spezialisiertes Farm-to-Table-Restaurant.

Neuer Glanz für renommierte Adressen

Mehrere Resorts wurden zudem in den vergangenen Monaten umfassend renoviert und erweitert. Unter ihnen das Verandah Antigua, dessen Gäste jetzt modernisierte Suiten, eine noch größere Restaurantauswahl und Zugang zum größten 18-Loch-Minigolfplatz in der Karibik genießen. Als Dine-Around-Konzept steht Gästen zudem das kulinarische Angebot der Schwesterresorts Pineapple Beach Club und St. James' Club & Villas zur Verfügung. Ebenfalls modernisiert präsentiert sich das Hawksbill Resort. 111 neugestaltete Zimmer gesellen sich zu einem neuen Infinity-Pool mit mehreren Liegedecks am Hang mit Panoramablick auf den Sea Grapes Beach. (red)