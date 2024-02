Six Senses Kyoto eröffnet Ende April 2024

Die Hoteleröffnung bedeutet den Einstieg der Hotelgruppe in das Land. Authentische japanische Traditionen und Dekor ziehen sich durch das ganze Haus. Das Six Senses Kyoto verspreche ein unvergleichliches Erlebnis mit modernsten Wellness- und Wohlfühl-Spa-Einrichtungen, einem innovativen Gastronomiekonzept und faszinierenden Abenteuern in und um Kyoto, heißt es in einer Mitteilung. „Wir sind begeistert, unsere erste Six Senses-Eröffnung in Japan bekannt zu geben. Es gibt keinen passenderen Standort als Kyoto, das kulturelle Herz Japans. Hier gedeihen uralte Traditionen der Nachhaltigkeit und das Wohlbefinden ist tief in der Lebensweise verwurzelt“, so Nicolas Black, General Manager Six Senses Kyoto.

Rückzugsort im historischen Stadtteil

Das Six Senses Kyoto findet sich im historischen Stadtteil Higashiyama. Mit seiner Lage ist es der perfekte Rückzugsort, um sich von den vielen Vergnügungen, die direkt vor der Haustür zu entdecken sind, zu erholen. Dazu zählen Festivals und kulturelle Veranstaltungen. Bequem zu Fuß erreichbar sind beeindruckende Sehenswürdigkeiten wie der Tempel Myoho-in, das Nationalmuseum von Kyoto oder der buddhistische Tempel Sanjusangen-do.

Die 81 Gästezimmer und Suiten sind zwischen 42 und 238m2 groß und so angeordnet, dass sie einen Blick auf den ruhigen Innenhof, auf die Gärten des benachbarten Toyokuni-Schreins oder auf das verführerische Stadtpanorama mit seinen Baumkronen, Tempeln, Teeläden und Dächern bieten. Authentische japanische Traditionen und Dekor finden sich in allen Unterkünften. Das Highlight ist die Penthouse Suite mit drei Schlafzimmern. Sie befindet sich im obersten Stockwerk des Hotels und ist eine Oase der Ruhe, ideal für einen Mehr-Generationen-Trip oder für Gäste, die private Events und Get-togethers auf der angrenzenden Dachterrasse planen. (red)