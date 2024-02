Grecotel stellt Neuigkeiten & Highlights für 2024 vor

Die Hotelgruppe, die mit über 40 Hotels ein vielfältiges Portfolio in den begehrtesten Destinationen Griechenlands aufweist, freut sich ihre Neuigkeiten und Highlights für 2024 vorstellen zu können:

Corfu Imperial - das "Kronjuwel"-Resort

2024 präsentiert das zeitlose kosmopolitische Resort, das auf einer eigenen privaten Halbinsel liegt, eine neue Waterfront Villa Collection inmitten von Olivenhainen mit privaten Pools, smaragdgrünen Gärten und Plattformen am Meer - ideal für anspruchsvolle Luxusreisende. Des Weiteren werden brandneue Penthouse-Suiten und Familienunterkünfte mit atemberaubenden Ausblicken vorgestellt, die einen hohen Standard an Komfort bieten.

Cape Sounio - neue Ära des Riviera-Markenzeichens

Cape Sounio, das ikonische Resort an der Athener Riviera, durchläuft eine umfassende Renovierung des gesamten Anwesens. Mit Blick auf den berühmten Tempel des Poseidon und zwei privaten Stränden am Anfang der Ägäis, umgeben von antiken Ruinen und einem unberührten Pinienwald, bietet es eine perfekte Kulisse, um den weltberühmten Vollmond vor dem Tempel zu erleben. Nur 45 Minuten vom Zentrum Athens entfernt ist das Resort ein "ultraluxuriöser" Zufluchtsort in einem reinen Naturschutzgebiet, ideal für einen erholsamen Urlaub.

Im Mai wird das Resort hochmoderne neue Villen enthüllen die einen privaten Pool und komplett renovierte Zimmer bieten. Darüber hinaus werden auch fünf neue Restaurants und weitere Einrichtungen für das Wohl der Gäste eingeführt.

Marine Palace - das Familienresort auf Kreta

Das Marine Palace wird als Resort im Dorfstil am Meer auf Kreta neu gestaltet - mit traditionellen Vierteln, Geschäften, Restaurants und einem großen Aqua Park. Das Resort, das speziell für Familien konzipiert ist, wird somit schon bald über neue Zimmer und Bungalows, neue Badezimmer mit Duschen und umgestaltete Familienunterkünfte sowie renovierte Restaurants und Bars, verfügen. Ein neues Fitnesscenter und Spa runden das Angebot ab.

Amirandes - ein Wasserpalast auf Kreta

Die Unterkünfte des kretischen Resorts werden derzeit umgestaltet, wobei das Hauptaugenmerk auf einem großzügigen Design liegt. Auch das gastronomische Angebot wird dank neuer Menüs und Kooperationen verbessert. Das Highlight dabei: das Minotaur-Restaurant, das Originalkunst von Pablo Picasso zeigt.

The Luxme Collection

Die dynamische Luxusmarke Luxme unter dem Dach von Grecotel präsentiert sechs Strandziele auf den griechischen Inseln für maßgeschneiderte "ultra-luxuriöse All-Inclusive-Urlaube". Alle an besonderen Orten und mit einzigartigem Design. In dieser Saison führt die Luxme-Palette das renovierte Kos Imperial und die Fertigstellung von Costa Botanica in Korfu ein.

Eva Palace - Neugestaltung auf Korfu

Mit atemberaubendem Blick auf die Korfu-Halbinsel und die Stadt Korfu präsentiert das Resort ein verbessertes Stranderlebnis mit dem neuen Stone Beach Club und den umgestalteten Terrassengärten und Wegen. Darüber hinaus startet auch eine Umgestaltung der Zimmer und Suiten.

Mandola Rosa - neugestaltete Villen im Naturreservat

Mandola Rosa ist ein Luxus-Boutique-Resort mit 25 eleganten Suiten und 20 neu gestalteten Strandvillen. Als Teil des Grecotel Riviera Olympia, einer Anlage mit vier Resorts, liegt es am weitläufigen Strand - inmitten eines geschützten Waldes. Nur eine kurze Fahrt vom heiligen antiken Olympia, dem Geburtsort der Olympischen Spiele, entfernt, feiert es die Olympischen Spiele 2024 in Paris mit neuen kuratierten Erlebnissen für Familien.

Neueröffnung: The Roc Club, Athen Riviera

Ein brandneuer Riviera Club-Maison mit atemberaubendem Blick auf den Astir Marina und die Halbinsel Vouliagmeni. Neben insgesamt 35 Gästezimmer und Suiten verfügt das neue Haus auch über eine Panorama-Dachterrasse für entspannte Frühstücke und ein besondere Pool-Anlage. Das Hotel befindet sich in der schicken südlichen Vorstadt von Vouliagmeni, am berühmten Vouliagmeni-See, einem Mineralbad mit Thermalquellen - Eröffnung Mai 2024.

Weitere Infos unter: www.grecotel.com (red)