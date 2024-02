Neuer Commercial Director von Verkehrsbuero Hospitality

Wie das Tourismusunternehmen heute bekannt gab, hat Alper Amac mit Jahresanfang die Leitung von Corporate, MICE & Leisure Sales sowie Central Reservations übernommen. In seiner neuen Funktion wird Amac die Commercial Strategie für die Dachmarke weiter vorantreiben. Der erfahrene Sales-Experte berichtet direkt an die beiden Geschäftsführer Michael Kröger und Kay Fröhlich.

„Wir freuen uns, mit Alper Amac einen profunden Kenner der Touristikbranche gewonnen zu haben, der mit seiner Sales-Expertise die Commercial Strategie von Verkehrsbuero Hospitality strategisch ausrichten und unsere Revenue Streams weiter entwickeln wird“, erklärt Michael Kröger, Geschäftsführer von Verkehrsbuero Hospitality.

Amacs Weg zu Verkehrsbuero Hospitality

Alper Amac greift auf 20 Jahre Sales Erfahrung in der Tourismusbranche zurück. Vor Antritt seiner aktuellen Position bei Verkehrsbuero Hospitality war Amac als Resident Manager und Director of Sales & Marketing bei Meliä Hotels lnternational tätig. Zuvor agierte er als Cluster Director of Sales & Marketing bei Fleming's Hotels & Restaurants und den Austria Trend Hotels. (red)