Comeback der Luxus-Reederei Crystal

Aufgrund der Insolvenzanmeldung der damaligen Konzernmutter Genting hatte die Reederei Crystal Cruises Anfang 2022 den Betrieb einstellen müssen. Nun kehrte das Unternehmen mit zwei Hochseeschiffen auf die Weltmeere zurück. So sind die beiden Schiffe Crystal Serenity und Crystal Symphony - mit verbesserter Ausstattung aber gleichgebliebenen F&B-Konzepten an Bord - wieder unterwegs.

Neben den komplett neuen Suiten wurde im Rahmen des intensiven Schiffs-Upgrades auch die Gästezahl auf den Schwesterschiffen deutlich reduziert. Ebenfalls eine gute Nachricht ist, dass die beiden Schiffe in großen Teilen wieder die alte Crew an Bord hat. Damit möchte sich die Reederei wieder als "Lifestyle-Luxuskreuzfahrten mit klassischer Prägung" am Markt positionieren.

Vista Travel als GSA

Der Hamburger Veranstaltungsspezialist für Luxuskreuzfahrten, Vista Travel, wird ab dem 1.2. 2024 wieder General Sales Agentur für die Buchungen von Crystal in Österreich und Deutschland. Matias Moldenhauer, Geschäftsführer Vista Travel, freut sich: „Mit Crystal haben Kreuzfahrtgäste mit der Crystal Serenity und der Crystal Symphony wieder zwei echte Luxus-Schiffe, die für einen Traumurlaub mit perfektem Service und einer inspirierenden Cuisine stehen. Als exklusiver Sales Agent für den deutschsprachigen Markt konnte ich mir die Schiffe bereits ansehen, und bin sehr glücklich, dass wir unseren Kunden das Top-Produkt Crystal wieder anbieten können.“

Weitere Informationen unter: www.crystalcruises.com (red)