Capital Region USA: Neue Hotels mit besonderen Konzepten

Mit dem Retro-Boutique-Hotel The Little Mod in Charlottesville, Virginia, dem neuen Luxushaus Royal Sonesta Washington, DC Capitol Hill, dem auf Sport und Gesundheit ausgerichteten Hotel The Westin Washington, DC Downtown Style und dem Roost Baltimore, das Boutique-Hotel und Apartment Style Living vereint - stehen in der Capital Region USA neue außergewöhnliche Unterkünfte mit speziellen Konzepten zur Verfügung.

Moderne trifft auf Nostalgie

In den 15 Zimmern des Little Mod Hotel in Charlottesville, Virginia finden sich viele Details, die den Charme der 1960er Jahre widerspiegeln. Nicht nur die Fliesen im Badezimmer, sondern auch der Schallplattenspieler im Zimmer nimmt Besucher mit auf eine Zeitreise. In Elementen wie der begehbaren Dusche, dem Flachbildfernseher sowie den hochwertigen Materialien fließen moderne Design-Komponeten ein.

Das Kreativteam des Bauprojekts wollte ein Hotelkonzept kreieren, welches so im Markt nicht existiert. Entstanden ist ein charmantes Boutique-Hotel im Retro-Chic direkt im Herzen des Studentenviertels. Nur wenige Schritte vom angesagten Viertel „The Corner“ gelegen, werden die Gäste ein Teil der lebendigen Kultur von Charlottesville. Für Gäste, die im Hotel speisen möchten, gibt es den Foodtruck „The Mod Pod“, der ganztägig Frühstück, Tacos oder auch ausgefallene Kreationen wie Schweinebauch mit einer Ahorn-Zitrusglasur serviert.

Neues Luxushotel auf dem Capitol Hill

Das Royal Sonesta Washington, DC Capitol Hill spricht vor allem Luxusreisende und Kunstliebhaber an. Verschiedene Kunstinstallationen wie Portraits der Richter des Obersten Gerichtshofs, Zeitungsausschnitte oder politische Motive hängen im zehnstöckigen Atrium des Hotels und können bestaunt werden.

Sportbegeisterte Gäste kommen auch auf ihre Kosten: Zum Auspowern bietet sich das hauseigene Fitnesscenter an. Im hochmodernen Yogastudio können Besucher nach einem Workout beanspruchte Muskeln entspannen und zur Stärkung das Französischen Bistro du Jour mit stylisher Bar und Lounge besuchen. Im Außencafé oder auf der Dachterrasse mit Blick über das US-Kapitol lässt sich der morgendliche Kaffee genießen. Das Haus ist zudem seit 1984 das erste Luxushotel, das auf dem Capitol Hill seine Pforten geöffnet hat.

Hotel für Gesundheitsbewusste

Für Sportenthusiasten und Wellnessliebhaber bietet The Westin Washington, DC Downtown die Möglichkeit, Hobby und Urlaub zu verbinden. „Von dem Moment an, in dem Gäste in dem Haus eintreffen, haben sie endlose Möglichkeiten sich zu erholen und zu regenerieren“ sagt Jennifer Connell, Global Brand Leader, Westin Hotels & Resorts.

Das Innendesign verbindet beruhigende Elemente aus der Natur wie beispielsweise den in der Region bekannten Potomac Stein. Der gesundheitsbewusste Fokus des Hotels beginnt beim Check-in: Hier erhalten Reisende Karten mit eingezeichneten Laufrouten und ein erfrischendes Wasser. Zusätzlich zum Fitnesscenter können Gäste im separaten Kraftraum oder Yogastudio ihrem Körper und Geist etwas Gutes tun. Ein besonderes Highlight: die sieben Suiten, ausgestattet mit eigenem Peloton-Bike im Zimmer und grandiosem Panoramablick auf die Stadt.

Kombination aus Boutique-Hotel & Apartment

Reisende, die einen längeren Aufenthalt in Maryland planen, finden im Roost Baltimore eine optimale Unterkunft. Gäste genießen hier die Vorzüge eines Boutique-Hotels im Komfort des eigenen Apartments. Das Konzept verbindet hochmodernes Innendesign mit dem Gefühl, zu Hause zu sein.

Annehmlichkeiten, die Besucher in Anspruch nehmen können, sind der 24-Stunden-Concierge-Service, das Fitnessstudio sowie der hauseigene Coffee Shop. Der Resort-ähnliche Außenbereich mit Feuerstelle, Lounge und Pool lädt zum Entspannen ein. Das 81 Zimmer große Hotel ist direkt an der Hafenpromenade gelegen und nur einen kurzen Fußweg vom Wasser entfernt.

Capital Region USA-Reiseplaner:

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de bestellt werden. Eine elektronische Version steht unter www.capitalregionusa.de zur Verfügung. (red)