TUI-Kinoaktion für Agents

Anlässlich der Kooperation mit Disney im Rahmen der TUI Familienaktion zum neuen Film „Wish“ veranstaltete TUI im Jänner ein Kino-Gewinnspiel für Agents und deren Familien. Etwa 500 Kinobegeisterte verbrachten daraufhin mit TUI einen entspannten Film-Nachmittag mit kühlen Getränken und klassischen Snacks.

Film-Nachmittag mit TUI

„Ich freue mich sehr, dass so viele unserer Vertriebspartnerinnen und -partner bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben und wir so fünf Kinosäle an unterschiedlichen Standorten füllen konnten", sagt Heinz Zangerl, Leitung TUI Veranstaltervertrieb. "Wir wollten damit gerade in der Hochbuchungsphase unseren Reiseverkäuferinnen und -verkäufern mit ihren engsten Familienmitgliedern eine kleine Auszeit vom Alltagsstress gönnen“, führt Zangerl weiter aus. (red)