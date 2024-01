ITB: Gemeinsamer Auftritt der Carnival Corporation-Marken

Zur diesjährigen Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin, der weltweit führenden Reisemesse, feiern fünf Tochterunternehmen der Carnival Corporation & plc mit einem Gemeinschaftsstand Premiere: In der neu geschaffenen Halle „Hub 27“ präsentieren sich auf über 250m² AIDA Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Holland America Line und Seabourn. Damit haben FachbesucherInnen der ITB die Möglichkeit sich vom 5. bis 7. März 2024 an einem Stand mit der „Welt der Kreuzfahrt“ zu connecten. Insgesamt werden im Rahmen der ITB 2024 rund 90.000 FachbesucherInnen erwartet.

Idealer Rahmen für Fachgespräche

Themenschwerpunkte des Gemeinschaftsstandes sind die Highlights und Neuigkeiten der Kreuzfahrtmarken. Außerdem steht das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. So ist auch der Messestand auf Basis nachhaltiger Kriterien konzipiert: Über 90% der Materialien können wiederverwendet werden.

Die Marken der Carnival Corporation & plc freuen sich auf den aktiven Dialog und intensiven Austausch mit den Geschäftspartnern. Das zweistöckige Standkonzept bietet mit Lounges, Tagungsräumen und einer Terrasse mit weiteren Sitzmöglichkeiten die optimalen Voraussetzungen für Fachgespräche.

An den prominent platzierten Info-Countern jedes Kreuzfahrtunternehmens mit ganztägiger Besetzung durch MitarbeiterInnen haben BesucherInnen die Möglichkeit, sich über die Produktvielfalt sowie die neuen Routen und Destinationen zu informieren. (red)