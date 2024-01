Celebrity Cruises hat mehrere Sonderaktionen für Kreuzfahrten - zum Teil mit Abfahrten bis April 2026 - aufgelegt. Gäste profitieren dabei von ermäßigten Preisen für die Kabine, für das All Included-Paket, das Getränke und Wifi beinhaltet, sowie für Zubringerflüge. Zusätzlich erhalten Celebrity-Passagiere ein Bordguthaben.

Aktionen im Überblick

75% Ersparnis für die zweite Person

Dieses Angebot gilt für Gäste, die bis zum 1. April 2024 eine Celebrity Cruises-Kreuzfahrt mit Abfahrten bis 30. April 2026 buchen. So erhält die zweite Person - also bei Doppelbelegung - im Angebotszeitraum eine Ermäßigung in Höhe von 75% auf die Kreuzfahrt. Die Ermäßigung für den zweiten Gast richtet sich nach dem regulären Preis, den der erste Gast zahlt.

Das Angebot ist für alle Kabinen-Kategorien und Kreuzfahrten weltweit gültig, außer für Galapagos-Kreuzfahrten sowie Alaska-Vor- und Nachprogramme (Alaska Cruise Tours).

All Included-Paket zum reduzierten Preis

Gäste, die bis zum 6. Februar 2024 eine Europa-Kreuzfahrt mit Abfahrt in 2024 buchen, profitieren zusätzlich von einem ermäßigten All Included-Paket, das die Getränke und Wifi beinhaltet.

Zusätzliches Bordguthaben pro Kabine

Zusätzlich bekommen Celebrity-Gäste automatisch ein Bordguthaben gutgeschrieben. 100 USD Bordguthaben gibt es pro Kabine für Innen- und Außenkabinen. 200 USD Bordguthaben pro Kabine erhalten Gäste der Balkonkabinen und höherer Kategorien. Diese Sonderkonditionen gelten für Buchungen bis zum 29. Februar 2024 und für Abfahrten bis zum 30. April 2026.

Das entsprechende Bordguthaben wird dem Bordkonto des Gastes gutgeschrieben und kann auf der gebuchten Kreuzfahrt unter anderem für Ausflüge, kulinarische Extras oder auch Wellness-Anwendungen eingelöst werden.

Das Angebot gilt nicht für Galapagos- und Alaska-Kreuzfahrten.

Fly & Cruise: Aktion für Europa- und Karibik-Flüge

Aller guten „Wave“-Dinge sind vier: Celebrity-Gäste, die zur Kreuzfahrt die Flüge innerhalb Europas oder in die Karibik buchen, können bis zum 1. April 2024 (Ende des Angebotszeitraums) auf ausgewählten Routen mit Abfahrten bis zum 31. Dezember 2024 bis zu 100 EUR pro Person beim Flug sparen. Die Flugpreisersparnis gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit auf ausgewählten Flügen, Fluggesellschaften und Tarifarten. Berechtigte Kabinentypen sind Economy, Premium, Business und First Class.

Zu den zulässigen Abflughäfen für Exklusivtarife gehören neben Wien auch München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Genf und Zürich.

Weitere Informationen zu den aktuellen Sonderaktionen unter: www.celebritycruises.de/sonderangebote.php (red)