HX gibt neuen CCO bekannt

„Wir freuen uns sehr, Alex als unseren CCO für HX zu bestätigen. In den letzten sechs Monaten hat er mit seiner Erfahrung und Leidenschaft dazu beigetragen unser Wachstumspotenzial auszuschöpfen und unseren Partnern sowie Gästen einen erstklassigen Service zu bieten. HX startet unter neuem Namen und neuer Marke in die nächste Phase und ich freue ich mich darauf, Alex und das Team dabei zu unterstützen, unsere Position als Weltmarktführer für nachhaltige Expeditions-Seereisen weiter auszubauen“, betont Daniel Skjeldam, CEO von HX (Hurtigruten Expeditions).

Mit seiner langen Erfahrung als Führungskraft in der Reise-, Freizeit- und Hotelbranche und insbesondere im Kreuzfahrtsektor, bringt Alex Delamere-White umfassende Expertise in seine neue Rolle ein. Über ein Jahrzehnt war Delamere-White für Carnival UK in leitenden Positionen bei P&O Cruises, Cunard und Princess Cruises tätig, wo er Vertriebs- und Marketingteams, E-Commerce sowie Treueprogramme geleitet hat. Zuletzt war er Chief Commercial Officer bei McCarthy Stone, einem führenden Bauträger. Als CCO von HX wird er nun vom neuen Hauptsitz in London aus die langfristigen Wachstumspläne von HX weiter vorantreiben und hierfür die globalen Aufgaben unter einem Führungsmodell zusammenführen.

Fokus auf B2B-Bereich

„Die letzten sechs Monate waren für HX von entscheidender Bedeutung und ich freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft für das Unternehmen bereithält. Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, unsere Aktivitäten im B2B-Bereich zu intensivieren, langfristige Investitionen in unsere Vertriebspartnerschaften zu tätigen sowie unsere Leistungsfähigkeit und globale Ressourcen zu stärken“, so Alex Delamere-White, CCO von HX.

Im Rahmen der Ernennung von Alex Delamere-White zum CCO werden am Hauptsitz in London auch Nathaniel Sherborne und Jim Sayer neue, erweiterte Funktionen bekleiden. Jim Sayer wird als SVP Global Marketing die weltweiten Marketingaktivitäten zusammenführen, während Nathaniel Sherborne in seiner Rolle als MD & VP Europe and Global Sales Enablement den europäischen Markt sowie die neue globale Vertriebsförderung leitet. (red)