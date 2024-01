TTC: Restplätze für die Business Travel Akademie 2024

Die Business Travel Akademie 2024 des Travel Training Center findet nun schon zum 15. Mal - mit Unterstützung namhafter Sponsoren - statt. Die Ausbildung ist dabei für alle MitarbeiterInnen von Unternehmen, die ganz oder teilweise für die Betreuung oder die Organisation von Geschäftsreisen verantwortlich sind, geeignet. Die Art oder die Größe des Unternehmens bzw. dessen Branche ist unerheblich.

Business Travel Akademie 2024

Die Business Travel Akademie bietet umfangreiches Fachwissen zu Geschäftsreisen jeder Art und regt auch durch den Austausch mit anderen TeilnehmerInnen dazu an, Prozesse und Leistungsanbieter auf Effizienz, Transparenz und Aktualität zu überprüfen. Die Seminarinhalte sind den jeweils aktuellen Bestimmungen angepasst. Kompetente ReferentInnen garantieren praxisnahes Wissen mit konkreten Umsetzungsmöglichkeiten. Die Akademie ergänzt somit die praktischen Erfahrungen der TeilnehmerInnen und zeigt Abwicklungsalternativen in allen Phasen einer Geschäftsreise auf. Damit erhalten die AbsolventInnen umfassendes Geschäftsreise-Know-how auf dem neuesten Stand.

Wovon TeilnehmerIn der Business Travel Akademie profitiert:

Sie ergänzen ihre persönlichen Erfahrungen mit umfassendem Fachwissen, anhand von praktischen Beispielen, Werkzeugen und Anwendungen.

Ihre ´Kunden´, die Reisenden des Unternehmens, werden vom neuen Expertenwissen profitieren und eine gestiegene Qualität und Professionalität in der Planung und Abwicklung wahrnehmen.

Sie stärken ihre Position im Unternehmen, weil sie durch mehr Know-how die Abläufe optimieren und damit noch mehr zum Unternehmenserfolg beitragen können.

Sie werden mit mehr Übersicht und Souveränität auch Krisen (etwa die Insolvenz einer Airline) bewältigen.

Sie werden die komplexe Fluglinien-Welt mit all ihren bestehenden und künftigen Gebühren durchschauen.

Alle Referenten sind kompetente Experten mit Praxiswissen auf dem neuesten Stand.

Sie werden am neuesten Stand des in Österreich relevanten Travel Managements sein.

Alle Details zur Business Travel Akademie gibt es HIER im Flyer

Details zur Travel Akademie 2024 vom 19. – 22. März in Wien:

Die Business Travel Akademie beginnt am Dienstag, dem 19. März 2024 mit einem Get-together um 12.30 Uhr und endet am Freitag, dem 22. März 2024 um 16 Uhr. Anmeldung erbeten bis spätestens zum 10. März 2024.

Weitere Information und Anmeldung bei Christian Widerna, Office Manager unter: ttc@europaeische.at / +43 676 88246372 (red)